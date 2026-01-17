賜死小當家劇情卡死！作者求助AI也圓不回來「宣布休刊」

娛樂中心／吳宜庭報導



日本經典料理漫畫《中華一番！》系列迎來連載30週年，卻在續作《中華一番！極》中投下震撼彈。主角「小當家」劉昴星在最新劇情中於料理對決落敗後不幸喪命，打破少年漫畫長年以來的慣例，也讓全球讀者瞬間炸鍋。更令人意外的是，作者小川悅司事後坦言自己同樣陷入創作困境，甚至曾向AI詢問後續劇情該如何發展，消息曝光後在台日社群引起熱烈討論，不少網友苦笑直呼「圓不回來了嗎？」、「地府小當家正式連載中」。











廣告 廣告

賜死小當家後卡關！作者求助AI也沒轍「宣布休刊」...感謝台網友支招

作者小川悅司在15日宣布將「短期休刊」，延至1月30日才會發表。（圖／翻攝自X @Ogawa_Etsushi）

小川悅司於去年12月31日在社群平台吐露心聲，表示在這個極具紀念意義的年份，卻親手畫出了「主角死亡」的情節。他透露，自己曾向AI尋求解套方向，雖然獲得相當詳盡的建議，卻始終無法說服自己，最終決定改用自己的方式思考結局。發文約半個月後，小川悅司於15日宣布《中華一番！極》將進入短期休刊，原定更新內容延至1月30日才會發表，並附上親筆手繪草稿向讀者致歉，畫面中小當家手持中華炒鍋、食材與祥龍相伴，上方寫著醒目的「對不起！！」，誠意十足。

事實上，自從作者公開「求助AI」一事後，來自世界各地的粉絲紛紛提出各式劇情建議，其中更有不少來自台灣網友的創意提案，提出「復活」的解決方式。為此小川悅司於1月4日還特別發文感謝台灣讀者，表示「非常感謝台灣各位朋友的建議，雖然不知道能不能超越大家的想像，但我會邊思考邊努力進行下去」。隨著休刊消息公布，《中華一番！極》後續將如何鋪陳主角命運、是否迎來驚人反轉，也成為粉絲目前最關注的焦點，讓這部30年歷史的料理漫畫再度站上輿論焦點。

原文出處：賜死小當家後卡關！作者求助AI也沒轍「宣布休刊」...感謝台網友獻策

更多民視新聞報導

學霸男主播情定男友！神秘伴侶單膝下跪身分曝光

6434人罹難！日阪神大地震31週年 民眾凌晨共同祈福

正妹清潔工轉戰暗黑界

