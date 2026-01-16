賜死小當家問AI怎麼解！感謝台網友建議 《中華一番》作者宣布休刊

《中華一番！極》作者小川悅司昨天po文，宣布暫時休刊消息，預計在1月30日重啟連載。（翻攝X平台／@Ogawa_Etsushi）

日本高人氣漫畫《中華一番》連載30年，作者小川悅司近期創作續作《中華一番！極》時，將主角「小當家」劉昴星賜死，作者去年底於X平台po文，透露自己還為此跑去問AI該如何解決，後來已引網路熱議。作者1月4日還特別po文感謝台灣網友的建議，「我會繼續思考並努力」。不過作者昨（15）日突然po文，宣布暫時休刊消息，預計在1月30日重啟連載。

小川悅司去年底在創作續作《中華一番！極》時，竟在社群媒體po文爆料，「在連載開始滿30週年的這一年，萬萬沒想到主角竟然會死亡……接下來該怎麼辦，我甚至還問了 AI。它雖然解釋得很詳細，但並沒有給我一個能夠說服自己的答案，所以我決定改用其他方式。」

此消息曝光後，引起台日網友熱烈討論，有不少台灣人紛紛提供讓主角「復活」的解法。作者1月4日還為此特別po文，感謝台灣網友的建議，「我不確定能否超越大家的期望，但我會繼續思考並努力。非常感謝大家對這部作品的喜愛。」

究竟作者要如何讓主角「回歸」，目前並有任何未透露，昨天作者在社群媒體突然po文，暫時休刊一次，「非常抱歉，敬請見諒。」不過作者也透露，預計在1月30日重啟連載，並預告將迎來該篇故事的最高潮！

