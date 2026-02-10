馬上出發，新春年味NOW起來。賞好戲 × 祈好運 × 最有年味在傳藝。二月十七日大年初一、二月十八日大年初二推出縣民免費入園，財神踩街發糖熱鬧串場。（圖：全聯善美的文化藝術基金會提供）

▲馬上出發，新春年味NOW起來。賞好戲 × 祈好運 × 最有年味在傳藝。二月十七日大年初一、二月十八日大年初二推出縣民免費入園，財神踩街發糖熱鬧串場。（圖：全聯善美的文化藝術基金會提供）

走進宜蘭傳藝園區，年節的氣息早已在街道與廟埕之間展開。從歲末於文昌祠舉行的送神與筅黗祭儀開始，為一年畫下圓滿句點，也為新年迎來嶄新起點；2/14、15日除夕前夕，剪紙窗花、創意紅包與銀柳燈飾等手作體驗接力登場，邀請大小朋友動手迎春，將祝福化為可珍藏的年節記憶。2/17至22日節期間，園區進入走春節奏，財神踩街發糖、祈福互動與限定市集輪番登場，讓喜氣在街道之間流動。年度新戲《齊天大聖嬉遊記》場場滿座，齊天大聖孫悟空與文昌毛筆頭穿梭踩街與劇場之間，陪伴親子在歡笑中體會勇氣、合作與成長的意義。節慶尾聲，乞龜分福、彩燈迎元宵延續團圓祝福，二月小駐園則由財神與金獅領路，把好運一路送進走春旅程。走進傳藝，年節不只是被安排的活動，而是一段能被慢慢走完、自然留存在心中的溫暖節慶時光。

走春裡遇見年味 宜蘭傳藝鋪陳節慶風景。從歲末送神到春節假期尾聲，宜蘭傳藝園區以「馬上出發」為主題，鋪展一整段循序展開的年節旅程。2/11，園區於文昌祠舉行送神與筅黗祭儀，為舊歲畫下圓滿句點，也為新年迎來清新起點；2/14、15日除夕前夕，「暖春手作」接力登場，剪紙窗花、創意紅包與迎春銀柳燈飾，邀請大小朋友動手迎春，將祝福化為可珍藏、可帶走的年節記憶。春節期間，園區正式進入走春節奏，2/17、18推出縣民免費入園，財神踩街發糖熱鬧串場，讓喜氣在園區裡流動不息；2/20星期五迎神日，福利熊與大全熊限定快閃拜年，陪伴遊客一同參與廟埕祈福，感受傳統與趣味交織的年節氛圍。2/17至22日舉辦的「飛馬呈祥—跋杯祈福」活動，結合文昌祠新春功名燈與開運錢母，為新一年點亮前途與好兆頭；2/17星期五至21日星期六期間限定市集則集結開運選物、民俗手作與特色美食，讓走春不只是散步，而是一趟邊走邊玩的年節小旅行。走進傳藝，年味不只被看見，而是在時間推移與參與之中，慢慢累積成溫暖而真實的節慶記憶。

馬上出發財神金獅領路 NOW傳藝。二月小駐園活動由竣越藝術劇團帶來《財獅報喜迎金馬》，以高度互動的演出形式，串聯踩街、戲劇與舞獅表演，打造節奏明快、熱鬧流動的新春祝福行程。演出以「Q 版財神尋寶」為故事主軸，財神沿途派送好運，金獅靈動報喜，攜手尋找象徵吉祥富貴的金銀財寶，並於定點演出中結合醒獅特技與觀眾互動，將滿滿財氣與福氣分享給現場民眾，讓祝福化作看得見、感受得到的歡樂體驗。活動於2/17星期二至22日星期日，每日兩場，上午場十一時三十分由戲台後出發，行經魯班街、中央廣場、文昌街至廟埕廣場；下午場二時三十分則自戲台後出發，行經臨水街、中央廣場、文昌街至廟埕廣場，讓走春的每一段路都充滿驚喜。傳統元素結合創新演繹，讓走春不只好看，更能親身參與，邀請民眾在二月跟著財神與金獅迎福納喜，為馬年揭開熱鬧又吉祥的開春序章，在傳藝留下滿載好運的美好回憶。

一筆啟程 文昌毛筆頭攜手悟空勇闖火焰山 。近期在宜蘭傳藝園區掀起熱烈討論的年度大戲《齊天大聖嬉遊記》，自開演以來場場滿座，成為親子旅客口耳相傳的必看亮點。跳鼓陣、傳統戲曲與高空特技巧妙融合，透過廟埕踩街與臨水劇場串聯而成的移動式演出形式，引領觀眾一路跟隨角色前行，彷彿走進一場正在展開的冒險旅程。劇中，齊天大聖攜手文昌毛筆頭踏上尋找善與美的任務旅程，原本強勢對立的牛魔王，也在一次次衝突與考驗中逐漸放下敵意，走向理解與善良。孩子們在熱鬧生動的情節中，自然而然體會同理心、合作精神與改變的力量，讓娛樂與教育巧妙融合。舞台上響亮的「金金毛筆頭」口號，帶動全場觀眾齊聲呼喊，笑聲與驚呼此起彼落。不少家長分享，看戲不只是欣賞表演，更像陪著孩子一起闖關冒險，在歡笑之中收穫勇氣與溫暖，也讓這齣戲成為旅程中最令人難忘的一幕。

乞龜分福迎元宵 團圓好運相聚傳藝。新春尾聲，節慶熱鬧持續延伸，宜蘭傳藝園區以「元宵團圓」為主題，2/27星期五至 3/1星期日期間規劃一系列充滿祝福意涵的節慶活動，讓年節在溫馨氛圍中畫下圓滿句點。延續臺灣傳統「乞龜」習俗，園區於2/28星期六元宵前夕推出「福氣龜來—柑仔分福」，透過擲筊祈福、乞龜分福等儀式體驗，引領民眾認識乞龜所象徵的平安、豐收與分享精神。2/28星期六活動當天，福利熊與大全熊現身與親子互動合影，為節慶時光留下溫馨回憶。3/1星期日，廟埕戲台前登場的「彩燈迎元宵」體驗，邀請大小朋友親手彩繪燈籠、寄託新年心願，並在燈謎互動中品嚐象徵團圓的湯圓，感受傳統節慶的溫度與樂趣。節慶氛圍亦延伸至臨水街，2/27星期五至3/1星期日限定登場的「GOOD LUCK 好運市集」集結文創配飾、金工與編繩工藝，讓體驗、逛市集與祈福活動相互串聯，為旅人打造一趟豐富而圓滿的元宵行程。