賞戲獅甲、品鹹酥雞、逛青年攤車市集 陳其邁邀市民週末出門走走

高雄市長陳其邁今（15）日下午行程滿檔，先為「高雄水陸戲獅甲」祈福並觀賽，再前往「高雄鹹酥雞嘉年華」品嘗炸物美味，並參加「城市嶼浪市集嘉年華」，與年輕攤商交流互動，從視覺、味覺到聲音與手作體驗，感受多重感官魅力。他表示，高雄本週末活動內容多元豐富，歡迎市民把握機會，一起出門走走。





「2025高雄戲獅甲」水陸雙主場正式回歸，首場賽事於今日中午在高雄市立國際游泳池展開水上跳樁競技；陳其邁親臨出席祈福儀式，高雄市議會議長康裕成也到場參與，依循傳統儀節進行祭天祈福；陳其邁祈求活動順利、市民平安健康，隨後在選手與裁判宣誓後，熱血的水樁獅王爭霸正式登場，帶來視覺與聽覺的震撼表演。

陳其邁為鹹酥雞嘉年華揭幕，並祝福大、小朋友吃得開心、玩得開心。（圖／高市府提供）

高雄市政府文化局指出，高雄戲獅甲為世界三大醒獅賽事之一，本屆匯集日本、馬來西亞、新加坡、香港及台灣等10支頂尖獅隊，今、明（16）日兩天將於高雄市立國際游泳池與高雄巨蛋展開「水上跳」及「空中躍」賽事；挑戰內容包含5.5公尺的深水樁陣與水上樁島，技術難度極高，各隊將爭奪40萬元冠軍獎金與獅王寶座。

「2025高雄戲獅甲」在高雄市立國際游泳池進行水上跳賽事，陳其邁依循傳統儀節祈求活動順利，並聚精會神觀賞熱血、刺激的水樁獅王爭霸。（圖／高市府提供）

除了欣賞緊張刺激的競技賽事，陳其邁也出席高雄年度最受矚目的美食活動—「2025高雄鹹酥雞嘉年華」；在名廚阿辰師指導下，陳其邁與韓國啦啦隊女神安芝儇等貴賓於高雄大遠百追夢廣場共同調製鹹酥雞沾醬，並開心品嘗炸物；隨後陳其邁與高雄觀光大使高雄熊及「台鋼雄鷹」吉祥物TAKAO一同為活動揭幕，並笑稱「大家任性一次，隨便吃、隨便喝，高興就好」。

陳其邁走訪年輕攤商攤位參與手作體驗，過程中趣味橫生，笑聲不斷。（圖／高市府提供）

高市府觀光局表示，今年以「炸物上場，手搖應援」為主題，集結包括韓國天團 BLACKPINK 愛店在內的人氣炸物名店、手搖飲與特色餐車共65攤同時登場；不僅展現台灣炸物職人的創意，也已成為高雄具代表性的美食觀光品牌；手搖飲選擇同樣多樣，從特色茶飲、珍珠奶茶到精釀啤酒、創意特調應有盡有；觀光局提醒民眾多使用大眾運輸前往，更多資訊可查詢「高雄旅遊網」及相關社群平台。

接著，陳其邁前往高雄流行音樂中心珊瑚礁群出席「第三屆城市嶼浪市集嘉年華」，在打卡牆前拍照留念，並親自體驗多項手作活動。手作成品造型獨特，引發許多趣味互動，現場笑聲不斷。

陳其邁前往高雄流行音樂中心珊瑚礁群出席「第三屆城市嶼浪市集嘉年華」，在打卡牆前拍照留念。（圖／高市府提供）

高市府青年局則指出，高雄自112年率六都之先推出「青年攤車品牌輔導計畫」，迄今已協助245個攤車品牌；今年活動網羅全台80組人氣攤車，從異國美食、本地小吃到創意手作與生活選品一應俱全，更邀請花蓮夜市王等話題品牌共同參與，打造吹海風、聽音樂、逛市集的愜意氛圍。更多活動資訊可鎖定青年局官方Instagram與Facebook。

週末不知去哪裡？高雄水陸戲獅甲明日在高雄巨蛋迎來最高潮的獅王決戰；高雄鹹酥雞嘉年華與城市嶼浪市集嘉年華也將持續呈現炸物、手搖飲與攤車青創的魅力；高市府誠摯邀請市民朋友踴躍參與，共度充滿活力與美味的週末時光。

