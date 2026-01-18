賞梅、爬山、看雲海！最浪漫的6大梅花景點享受冬日時光

Photo Credits：heapin963、a836024

隨著冬意漸濃，全台各地梅花紛紛綻放，猶如雪白地毯覆蓋山頭，正是「踏雪尋梅」的最佳時節。這不僅是賞花的季節，更是走入山林、強健身心的好時機。本次我們嚴選了全台「6 大最浪漫梅花景點」，讓你在漫步白雪紛飛般的花海時，還能挑戰景觀步道、遠眺震撼的雲海景致。

【6大浪漫賞花景點】

信義草坪頭櫻花季

九尖茶廠

外坪頂蔡家梅園

牛稠坑驛站

梅嶺風景區

嘉義梅山公園

信義草坪頭櫻花季

Photo Credits：a836024、edou1015、gossip_men_king

位於中橫公路旁的草坪頭玉山茶園，以栽種烏龍茶為主，茶農在園區遍植櫻花、桃李數千顆；每至春節前繁花盛開時節，梅、櫻、桃、李接續綻放，在翠綠茶園間爭奇鬥豔。

2026草坪頭櫻花季

期間：115年1月31日至3月1日止(賞花期視花季開花情況而定)

地址：南投縣信義鄉太平巷113之1號

九尖茶廠

Photo Credits：taiwan.4fun、1onetrip、joyce.mu.7

九份二山一直是賞梅的最佳地點，特別是在山頂的九尖茶廠，因為擁有制高點的優勢，從山頭往下俯瞰，整座山頭就像是被一層白雪覆蓋，特別是底下還中了油菜花，白黃相接同時欣賞山景，可說是賞梅秘境之一。

地址：南投縣國姓鄉南港村長石巷27-2號

外坪頂蔡家梅園

Photo Credits：lilianwang_tw、yin4881、linyiming2019、heapin963、molly888666

南投信義是賞梅花的熱門勝地，其中外坪頂蔡家梅園更是攝影師們近期公認最美的梅花拍攝地。上千顆老梅樹依山勢形成廣闊花海，整片山頭覆蓋雪白一片，園區內古樸老厝增添風彩，形成極佳的取景構圖。

地址：南投縣信義鄉太平巷31號

牛稠坑驛站

Photo Credits：molly888666、catrina131434

牛稠坑驛站就藏身在南投信義柳家旁，日式小木屋充滿京都風格，窗外的梅花倒映在宛如鏡子的桌面上，因而被美稱為台版琉璃光院。牛稠坑驛站不僅能賞梅，園內種植許多花草樹木，四季前來皆有不同景色，且還提供品茗、露營等服務。

地址：南投縣信義鄉

梅嶺風景區

Photo Credits：a836024、eight1010

梅嶺風景區海拔約在500~1100公尺之間，一年四季擁有令人心動的不同風貌，除了夏季的螢火蟲，來到冬季時，梅花盛開的雪白覆蓋整座山頭，運氣好的話還可看見遠方的雲瀑相伴，山谷間翠綠碧藍的曾文水庫像鏡面般照映著山蠻與天空，美麗迷人。

地址：台南市楠西區

嘉義梅山公園

Photo Credits：hsingfang20、brianphoto1122、bruce570318 (c31202003)

梅山公園過去是曾被美譽為嘉義八景之一的「梅坑月霽」，從日據昭和九年起便開始種植梅樹，花期時枝頭上點點如白雪，浪漫破表。此外園中遍牡丹、杜鵑、聖誕紅及桃、李等花木，民眾可享受花草環繞的清幽恬靜。

地址：嘉義縣梅山鄉梅仔山9-1號

撰文者/ 海的那編