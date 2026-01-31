賞梅時節 北市逸仙、奇岩公園梅花喜報春

梅花姿態優雅而芬芳（圖／台北市政府提供）





春意悄然在枝頭綻放，臺北市逸仙公園、士林官邸、青年公園、榮星花園公園、南港公園、雙溪公園、志成公園，以及奇岩2、3號公園等多處公園梅花陸續盛開，為城市妝點出淡雅動人的早春景緻。其中，深受國內外旅客喜愛的逸仙公園，以及位於捷運紅線的奇岩公園綠地，近日皆可見梅花吐露芬芳，潔白與淡粉色花朵映襯藍天綠地，吸引不少市民前往賞花、拍照，感受季節交替的自然之美。

公園處表示，梅花為冬末春初最具代表性的花卉之一，素有「報春花」之稱，因能耐寒綻放，象徵堅韌、希望與新生。其花色以白色、淡粉及桃紅為主，花瓣清雅、花形簡潔，盛開時不僅姿態高潔，亦散發淡淡幽香，常在乍暖還寒之際為城市帶來最早的春意。相較於其他春花，梅花花期短暫，稍縱即逝，更顯其珍貴，也讓賞梅成為每年初春不可錯過的季節風景。

逸仙公園目前花開約4成（圖／台北市政府提供）

公園處青年所主任吳旻靜指出，位於市中心的逸仙公園，園區內梅樹分布於綠地及步道周邊，初春時節，梅花在國父史蹟館等歷史建築環繞下悄然綻放，花影與古樸建築相互輝映，展現出靜謐而典雅的城市風情。漫步園區，微風輕拂、梅香隱隱，是上班族與旅客放慢腳步、沉澱心靈的首選賞花地點，也讓民眾在繁忙的城市節奏中，感受一抹難得的清新與寧靜。

公園處說，位於北投區丹鳳山腳奇岩重劃區的奇岩2、3公園及4號綠地，距離捷運紅線奇岩站步行距離約550公尺，有著健行步道及休息涼亭，目前梅花含苞及部分盛放的姿態，吸引多數鳥類生態聚集，漫步樹下還可聽到淡淡鳥鳴叫聲。

公園處指出，梅花花期較短且受氣溫影響明顯，今年陽明山區梅花已於1月初率先綻放，平地公園則於1月中旬後陸續進入花期。近期氣候涼爽，有助於延長花況，預估即日起至2月初為最佳賞梅時機，建議民眾把握花期前往欣賞。同時也提醒賞花民眾遵守園區規範，勿攀折花枝、勿踩踏草坪，共同維護良好且永續的公園環境。

公園處表示，臺北市公園四季花卉輪番登場，梅花率先揭開春天序幕，目前逸仙公園花開4成、士林官邸公園花開8成、青年公園花開2成、榮星花園公園花開8成、南港公園花開8成、雙溪公園花開8成、志成公園花開8成，以及奇岩2、3號公園花開2成及4號綠地花開8成等地，誠摯邀請您尋一處最愛，在淡淡梅香中迎接嶄新的一年，感受城市中最早到來的春意。

