賞梅時節 逸仙、奇岩公園梅花喜報春

逸仙、奇岩公園梅花喜報春。(台北市公園處提供)

記者王誌成／台北報導

台北市公園處卅一日表示，春意在台北市的多處公園悄然綻放，逸仙公園、士林官邸、青年公園等地的梅花陸續盛開，為城市增添早春的美景。逸仙公園和奇岩公園的梅花吸引了不少市民前來賞花拍照，感受自然之美。梅花是冬末春初的代表花卉，象徵堅韌與希望。其花色以白、淡粉及桃紅為主，花期短暫，讓賞梅成為初春的必看景點。

公園主任吳旻靜表示，逸仙公園的梅樹環繞於歷史建築間，展現靜謐的城市風情，是放鬆心靈的好去處。奇岩公園則擁有健行步道，吸引鳥類聚集，漫步其中可聽見鳥鳴。

梅花花期受氣溫影響，今年陽明山區的梅花已於一月初綻放，平地公園則在一月中旬後陸續開花。預計即日起至二月初為最佳賞梅時機，民眾應遵守園區規範，共同維護公園環境。

台北市公園四季花卉交替，梅花率先迎春。目前，逸仙公園花開百分之四十、士林官邸公園百分之八十、青年公園百分之二十、榮星花園公園百分之八十、南港公園百分之八十、雙溪公園百分之八十、志成公園百分之八十、奇岩二、三號公園百分之二十及四號綠地百分之八十。誠摯邀請您在淡淡梅香中，尋找心儀之地，迎接嶄新的一年，感受春意。