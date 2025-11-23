賞楓不必到日韓！台中優惠公車套票暢遊梨山美景

〔記者蘇金鳳／台中報導〕此時正值賞楓季節，但國人不必飛日、韓，台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，即日起至12月14日止，民眾可透過「台中Go」平台購買24小時、48小時或72小時無限次搭乘公車的優惠套票，折扣近7折，還可搭配指定合作店家提供的住宿與農特產品折扣，一次滿足交通、購物與住宿三重樂趣，暢遊梨山秋季最美楓景。

交通局長葉昭甫表示，每年11月至12月中旬，位於和平區的大梨山地區楓葉陸續轉紅，是人氣賞楓景點之一，交通局特別整合大眾運輸資源，推出「台中Go」交通時數套票限時優惠，於有效時間內可不限次數搭乘市區與觀光公車，讓旅客能輕鬆抵達武陵農場、福壽山農場等賞楓熱點，享受舒適又環保的旅程。

交通局指出，「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」包含24小時、48小時與72小時三種方案，適用範圍涵蓋全台中市區及觀光公車路線。前往梨山地區的旅客可搭乘豐原客運865路(豐原往返梨山)、865區路(谷關往返梨山)公車，該路線行駛中橫台8線與臨37線便道，是往返梨山與台中市區的主要通道。

此外，為配合賞楓季人潮，交通局特別與豐原客運協調，保留865路、865區路公車特定日期及班次的席位，確保旅客能順利出發。

交通局表示，許多民眾為了追楓特地飛往日本、韓國，國內梨山地區同樣擁有繽紛多彩的高山楓紅，景緻不輸國外，梨山四季分明，秋冬時節更是雲霧繚繞、色彩層疊，沿途可欣賞武陵農場的落羽松、福壽山農場的楓林小徑，以及獵人步道等自然風貌，旅客若選擇搭乘公車，不僅減少碳排放，更能在沿途欣賞山嵐變幻的壯闊景致，體驗「慢遊梨山」獨特魅力。

