賞楓來新北！汐止拱北殿、三峽滿月圓國家森林遊樂區楓葉悄「換妝」

〔記者黃政嘉／新北報導〕正值入冬之際，新北市觀光旅遊局臉書粉專「新北旅客」推薦2處賞楓景點，包括三峽區的滿月圓國家森林遊樂區，以及汐止區的汐止拱北殿，2處楓葉正在轉色中，邀請民眾前往感受楓葉「換妝」的魅力。

滿月圓國家森林遊樂區位在三峽區有木里174-1號，有豐富的森林生態，步道兩旁的楓香、槭樹在冬季換上紅妝，結合瀑布景觀，是遠離喧囂、呼吸芬多精的好去處。園區在臉書粉專指出，目前園區楓葉已變色7至8成，安排一趟親山之旅就趁現在。

汐止拱北殿位在汐止區汐萬路三段88號，是北台灣歷史悠久的寺廟之一，充滿禪意的日式造橋與初轉色的楓葉交織，雨後時刻，石階步道上的清幽氛圍，彷彿讓人置身京都風景。汐止拱北殿在臉書粉專指出，「楓樹們已經穿上紅的、黃的漂亮的衣裳」，邀請民眾趕緊來賞楓。

「新北旅客」提醒，滿月圓國家森林遊樂區前往瀑布沿途有許多青苔，旅客行走小心安全；因天氣多變，前往汐止拱北殿前，可先到汐止拱北殿「拱北公益文化楓葉祭」 臉書粉專看看最新楓況。

