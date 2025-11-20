賞楓看銀杏不用出國 在陽明山也能一探秘境

臺北市陽明山花卉試驗中心步道旁的黃金楓，金黃色葉片隨風搖曳，呈現靜謐而詩意的風景

臺北市陽明山花卉試驗中心茶梅區內的粉嫩茶梅花陸續綻放

茶梅多為柔粉色系，姿態清新雅緻

秋天不只是落葉的季節，也有花朵悄然綻放。臺北市陽明山花卉試驗中心步道旁的黃金楓，金黃色葉片隨風搖曳，呈現靜謐而詩意的風景，深受遊客喜愛；而在茶梅區內，粉嫩茶梅也如期綻放。民眾可把握晴朗天氣，規劃一趟輕鬆愉快的秋日小旅行。

陽明山花卉試驗中心表示，生態池畔的銀杏同樣是園區亮點。銀杏屬落葉闊葉喬木，扇形葉片在種子植物中相當獨特，具有一般裸子植物少見的闊葉形態。每到秋季，銀杏葉片逐漸轉為金黃色，是愛好攝影的民眾熱門取景的焦點。銀杏可透過種子或扦插繁殖，但因以種子繁殖需 20–30 年才會結果，又名「公孫樹」，意指祖父栽種，孫子才能收穫。花卉中心是北部少數能見到銀杏群植的地點，入秋時分常吸引遊客駐足欣賞。

廣告 廣告

花卉試驗中心林育正主任表示，除了楓樹與銀杏外，園區著名的茶花也陸續綻放，而最早迎來花期的是「茶梅」。走入茶梅花間，可聞到淡雅清香；不濃烈、不張揚，卻帶來冬日特有的沉靜與溫暖。茶梅多為柔粉色系，姿態清新雅緻；與茶花最大的不同在於落花方式，茶花多整朵掉落，而茶梅則以片片花瓣輕落。當花季漸深，樹下鋪滿落瓣，形成自然而柔美的景象。