賞楓、觀銀杏、看茶梅 秋天上陽明山秘境賞花
記者/李明真報導
秋天不只是落葉的季節，也有花朵悄然綻放。植物依循自然節奏，在四季中展現獨特風采。此時正值陽明山花卉試驗中心秋季美景登場，黃金楓與銀杏紛紛換上新裝。金黃色葉片隨風搖曳，陽光灑落時，宛如星光，為園區增添溫暖而活潑的氛圍。而在茶梅區內，粉嫩茶梅也如期綻放，邀請市民把握晴朗天氣，來趟輕鬆愉快的秋日小旅行。
花卉試驗中心園內栽植有黃金槭通稱黃金楓，雖然不像滿山楓林般壯闊，但位在步道旁的黃金楓，呈現靜謐而詩意的風景，深受遊客喜愛。生態池畔的銀杏同樣是園區亮點。銀杏屬落葉闊葉喬木，其扇形葉片在種子植物中相當獨特，具有一般裸子植物少見的闊葉形態。每到秋季，葉片逐漸轉為金黃色，是攝影者取景的焦點。銀杏可透過種子或扦插繁殖，但因以種子繁殖需 20–30 年才會結果，亦名「公孫樹」，意指祖父栽種，孫子才能收穫。花卉中心是北部少數能見到銀杏群植的地點，入秋時分常吸引遊客駐足欣賞。
花卉試驗中心林育正主任表示，除楓樹與銀杏外，園區著名的茶花也陸續綻放，而最早迎來花期的是「茶梅」。走入茶梅花間，可聞到淡雅清香；不濃烈、不張揚，卻帶來冬日特有的沉靜與溫暖。茶梅多為柔粉色系，姿態清新雅緻；與茶花最大的不同在於落花方式，茶花多整朵掉落，而茶梅則以片片花瓣輕落。當花季漸深，樹下鋪滿落瓣，形成自然而柔美的景象。
提醒欲上山的民眾，陽明山區道路狹窄、停車空間有限，建議多加利用大眾運輸工具。可搭乘公車 260、303、紅5、小15、681，或皇家客運金山線（1717），於「山仔后派出所站」下車，往下山方向步行約 5 分鐘即可抵達鄰近加油站的花卉試驗中心。歡迎大家前來陽明山郊遊踏青，為生活增添一份悠閒與溫度。
