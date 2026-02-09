賞櫻不用跑日本！日月潭櫻花季來了 還有夜櫻可以看

2026日月潭櫻花季來臨，日月潭風景區管理處攜手九族文化村、國立暨南大學打造櫻花季盛會，合計9000棵櫻花樹預計月底陸續盛開。

一年一度的日月潭櫻花季來了，民眾想賞櫻不用跑到日本，在九族文化村、日月潭纜車站、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉香茶巷、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷等都有櫻花可看。

櫻花地圖。（圖／日月潭風景區官網）

暨大櫻花季

國立暨南大學校園擁有3000棵各式櫻花，預計月底進入開花期。暨大從1月15日至2月22日舉辦多樣活動，包括櫻花茶道、音樂咖啡，以及親子放風、小農市集等等，適合親子同遊。

櫻花茶席：1/15、31、2/1、7、8，上午時段9:00-11:50、下午時段13:20-16:00

蛙寶與胖卡車櫻花市集：1/24、25、31。2/1、7、8、14、15，時段17-22

櫻花草地咖啡日：1/31、2/1，時段09:30-15:00

民歌公益演唱：1/31、2/1，時段10:00-15:00

九族櫻花祭

九族文化村園區栽種超過6000棵櫻花樹，品種包含百重櫻、富士櫻、吉野櫻，以及白色的台灣雪櫻。

臺灣第一夜櫻活動：2/14至3/8，17:30-19:30

櫻花市集：1/31至3/8

門票：

1/20-2/6學生專案-特價680元

1/31-3/8原價：980元

2/14-3/8：午後票680元、博幼票490元（售票時間14:00-16:30）

