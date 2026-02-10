賞櫻變貴！ 櫻花秘境門票翻3倍 業者：有升級

桃園復興區的賞櫻秘境，業者宣布門票從50元漲到150元。（圖／資料畫面）





今年走春賞櫻花，得多花點錢了！桃園復興區的賞櫻秘境，業者宣布門票從50元漲到150元，漲幅高達200%！業者強調，設施服務都有升級，因此才會調漲。

放眼望去，花朵粉粉嫩嫩，看了實在好浪漫，隨著櫻花季到來，全台各地的櫻花也陸續綻放，但想看這美景今年得多花點錢了。

桃園復興區的賞櫻秘境，業者發出公告，原本50元的門票改成150元，漲幅達到200%，業者無奈表示過去有人沒投錢就進來了，加上今年增加了交管人員，以及流動廁所，服務升級反映在票價上。

另外新北三峽的櫻花林，因為園內沒有停車場，除了200元門票外，如果搭付費接駁車的話，得再多花150元。

過年走春賞櫻花，荷包也得準備好。

