賞海景變看行李漂！泰國渡輪遇巨浪 旅客傻眼崩潰求償

（記者許皓庭／綜合報導）泰國龜島日前發生一起離譜意外。一群旅客搭乘渡輪前往蘇美島時，因船上行李未被固定，在海象惡劣的情況下全數被海浪沖落，行李箱漂浮在海面的畫面被乘客拍下並上傳至社群平台，引發外界熱議。部分行李雖被船員與快艇協助打撈，但仍有旅客至今遺失所有個人物品，並為賠償問題奔走。

事發於23日，乘客從龜島搭船準備前往蘇美島，多名旅客站在甲板欣賞風景時，突然發現前方海面上漂著一個又一個的行李箱。從TikTok上流傳的影片可見，箱子種類不一，在浪間上下翻動，而船上旅客則一臉錯愕，有人站在甲板遠望，也有人隔著艙內窗戶直盯外頭，不敢相信自己的行李會以這種方式「消失」。

廣告 廣告

多段影片顯示，原本被置放在上層甲板的行李，在渡輪撞上大浪後因未固定牢靠，被瞬間掀落至海中。船員隨後發現狀況緊急停靠，部分行李由船員撈起，其他則由快艇協助搜尋，但仍無法完全追回。

乘客諾曼（Norman）受訪時回憶，當時海象相當劇烈，「船頭完全被海水淹沒」，整段航程十分驚險。他強調雖然經歷了不小的意外，但仍認為龜島值得造訪。然而另一名乘客愛麗絲（Alice Zamperelli）遭遇就截然不同。她表示自己的行李至今未找回，為了向渡輪業者提出理賠，她花費「5小時的眼淚和破英文」才成功拿到5萬泰銖（約新台幣4.8萬元）補償，但個人物品遺失仍令她難以接受，痛批「完全是船員不稱職，才會讓所有行李掉進海裡」。

事後，相關航運公司僅回應已依規定協助旅客處理善後，但未對「行李未固定」的細節提出說明，讓部分旅客相當不滿。目前尚未有遊客傳出受傷，但大多表示驚魂未定。

根據《澳洲新聞》報導，泰國東海岸的離島在雨季期間（5至10月）海象常有突然轉變的情況，若遇上強風豪雨，船班可能受影響甚至取消。該區許多旅客習慣跳島旅行，但雨季的不穩定氣候仍可能使行程受到干擾。

當地業者也提醒，旅客在搭乘小型或中型渡輪時，應主動確認自身行李是否已放置於固定區域，並留意天氣狀況。如遇海象不佳或狂風大浪，行程可能受影響，務必留意官方公告，避免發生類似意外。

Chaos on a Thai ferry: Rough seas sweep passengers’ luggage overboard between Koh Tao and Koh Samui. Some rescued, many lost. Safety concerns rise. #Thailand#FerryAccident#TravelSafety#KohTao#KohSamuipic.twitter.com/wwjaJ2xCRP — Whats In The News (@_whatsinthenews) November 26, 2025

更多引新聞報導

冷空氣掃北台！今晨10度低溫出現 周末回暖日夜溫差更大

3惡徒砸車窗拉18歲女「集體輪姦、硬插」 壓制男友目睹全程

