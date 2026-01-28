賞燈逛市集！屏東新品牌「NEKO MARKET」1/30~2/1再度登場

屏東縣政府在萬倉街鐵路橋下廊道推出「NEKO MARKET」品牌市集去年底推出首場活動。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府在萬倉街鐵路橋下廊道推出新品牌「NEKO MARKET」市集，去(2025)年底首場推出後好評如潮，第二場接續於本週五(1月30日)至2月1日登場，適逢屏東燈節，民眾可以一邊賞燈一邊逛市集。

NEKO MARKET以在地職人及品牌、寵物、親子為主題，在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道舉辦，成功鏈結在地人對「貓洞」的記憶。萬倉街鄰近屏東燈節「萬年溪燈區」，此次萬年溪燈區也擴大延伸到萬倉街，設置一座「綿途」燈飾，由公正國中、縣立大同高中、國立屏東高中三所學校美術班學生，以屏東夜市與周邊景象為題材繪製燈籠，懸掛在以五分車為造型的燈籠牆，彷彿小火車穿梭於燈光與街景之間，民眾逛市集時更加深溫暖情感。

NEKO MARKET第二場市集延續首場主題，集結上百攤美食餐飲、文創手作、花藝植栽、服飾飾品、親子用品、寵物用具、遊戲體驗等，及屏東各地優質農特產品的「Pingtung Good」專區，農業處也設置寵物專區，提供免費施打晶片、動物認養，從大朋友小朋友到寵物都能在NEKO MARKET找到樂趣。

屏縣府傳播暨國際事務處指出，NEKO MARKET每場都會添加小創意，豐富市集的趣味性，像第二場市集迎接農曆新年到來，主視覺就從橘色調整為紅色，還有手寫春聯現場揮毫、《喜》《福》《樂》《發》《財》《美》創意小春聯、「萬事有財」及「財想你發」二款開運福袋等展售，還特別設計「福貓覓兜位」闖關集章活動。NEKO MARKET 1月30日至2月1日連續3天下午4點到晚間9點登場。

