賞芒花不必到陽明山 台中市中央公園就有一大片
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台北的陽明山正是賞芒花的季節，台中市在市區也有賞芒之地，位於西屯區的中央公園，現今秋季限定的「五節芒及甜根子草花季」正值盛放，銀白花穗隨風搖曳，展現秋日浪漫風情，而中央公園為全台唯一位於平地都市區域內、可觀賞五節芒草及甜根子草景觀的公園，無法前去陽明山，可來中央公園走走看看。
中央公園五節芒及甜根子草區的設計特別，考量植物的永續性與自然生態平衡，融合自然生態理念，利用五節芒草及甜根子草耐旱、易生長的特性，搭配高低層次的草木配置，與公園地形及步道相結合，不僅減少維護成本，也營造出富含季節特色的植物景觀及都市生態棲息遷移之空間。
建設局長陳大田表示，中央公園是市民休憩與旅遊的重要景點，市府特別在公園植栽景觀規劃中納入「四季有花賞」的理念，從春天的花海、夏日的濃蔭、到秋冬的五節芒草與落葉，讓市民一年四季都能欣賞不同風貌的景觀及季節變化。
此外，中央公園為全台唯一位於平地都市區域內、可觀賞五節芒草及甜根子草景觀的公園，讓民眾不必遠赴郊區，即可近距離欣賞花海、拍照打卡。
五節芒草及甜根子草花期自每年10月至12月為盛放期，建議民眾可於傍晚時分前來，捕捉夕陽下芒草隨風搖曳的金色光影，適合親子出遊、情侶散步，更是攝影愛好者不可錯過的取景勝地。
民眾可由中科路遊客中心出入口進入，沿紅色步道漫遊，即可在園區南側天空穹頂區及滯洪池高地區域，欣賞大片隨風搖曳的芒草；北區則位於經貿五路景觀橋上方，或從靠近綠美圖及會展中心的味覺體驗區前方草坪，一覽公園特有天際線及景觀。
建設局指出，最佳觀賞時間為上午9點前或下午4點後，光線柔和更能拍出唯美照片。
更多自由時報報導
週末氣溫溜滑梯！下週一、二北部東部有雨 關島旁2熱帶擾動
日遊客來台「狂掃戰利品」爆紅！買「小吃店餐具」回家用途曝光
非洲豬瘟病毒基因定序出爐 應變中心：和中國、越南病毒株相似度達99％
台中非洲豬瘟防疫爭議又一椿 特約獸醫爆「農業局長要拿我開刀」
其他人也在看
她狂清地板10幾次 精神科醫揭潔癖典型症狀
[NOWnews今日新聞]有些人愛乾淨，但若「清潔」成為焦慮來源、甚至干擾生活，可能就不只是單純的潔癖。醫師表示，其實潔癖有時是強迫症或強迫人格的表現，若常出現強迫思考與強迫行為，即明知不合理、卻無法...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
感染性主動脈瘤發生率增3倍 林口長庚研究：「這治療」存活率優於支架手術
血管內微創支架修補自2010年後在台灣經由健保給付後逐漸普及，取代傳統開放手術成為臨床常見選擇。但林口長庚最新研究顯示，對於感染性原發性主動脈瘤治療，開放手術雖初期風險略高，但長期存活率明顯優於支架手術。此研究已發表於2025年7月心臟學界重量級期刊「歐洲心臟學會期刊（European Heart Journal）」。林口長庚紀念醫院心臟血管外科主任、巨量資......風傳媒 ・ 16 小時前
亞洲青年運動會》林俊希電子競技「銀」了！沒想到玩遊戲還為國家拿牌
「玩遊戲玩到代表國家，然後還為國家拿牌其實對我來說，算是一個很特別的體驗。」在巴林亞洲青年運動會電子競技獲銀的林俊希笑說，做夢都沒想到，從來沒想過。TSNA ・ 19 小時前
屏東枋寮光電案施工說明會 部分村民場外抗議 (圖)
有能源業者欲在屏東縣枋寮鄉建置太陽光電系統，31日辦理施工說明會，吸引不少民眾前往了解。不過場外也有居民舉牌抗議。中央社 ・ 16 小時前
屏東聖火啟燃 74屆縣運暨公教運動會登場
[NOWnews今日新聞]114年第74屆屏東縣運暨公教聯合運動會」將於11月7日至9日舉行，縣運聖火於今（31）日上午8時30分在內埔鄉御天宮舉行母火取火儀式，由教育處長陳國祥及御天宮董事長林勝利共...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
高市早苗見川普笑、會習近平僵 挺台重申：中國應肩負區域和平繁榮責任 中俄軍事實力不斷壯大 美國計畫重啟核試 軍武講堂：直擊台灣國防靭性量能｜全球聊天室｜#鏡新聞
5:02 高市見習僵笑 料談台海和平 6:25 美重啟核試驗 硬實力壓中俄 ◎中日韓3國領袖在南韓慶州APEC聚首。中國國家主席習近平、日本首相高市早苗、南韓總統李在明互動氣氛都算融洽。不過檯面下，仍有許多分歧。日韓之間因為歷史遺緒、島嶼主權爭議等問題，關係一直存在風險。但面對來自中國解放軍、北韓飛彈的安全威脅，兩國也必須在與美國的同盟基礎上，加強合作、穿梭外交。 ◎李在明日前與美國總統川普會晤，達成在美國費城造船廠共同打造核動力潛艦的協議，被解讀為區域安全同盟的強化，外界甚至猜測是要打造「美日韓版AUKUS」！核動力潛艦的戰略意義是什麼？李在明、高市早苗兩位初登大位的領袖，這次又如何和中國過招？ ◎美國總統川普，近日對媒體表示，已經下令國防部準備重啟核試，讓各界再次繃緊神經，擔心會引起中國和俄羅斯，幾個美國的主要對手，更積極發展更加先進的核武，幾個世界強權，可能又會重演冷戰時期的軍備競賽，也可能讓原本就已經搖搖欲墜的「核不擴散條約」，變得更難維持。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前
陸類比晶片廠 紛赴港籌資
在全球半導體產業格局調整之際，大陸類比晶片廠商正掀起一波「A＋H」股上市潮。2025年以來，包括納芯微、傑華特、聖邦股份等指標性A股企業，相繼向港交所遞交招股書。工商時報 ・ 10 小時前
《各報要聞》禁運宰、禁廚餘相關補貼 11億拍板
【時報-台北電】國內出現非洲豬瘟案例，全台如臨大敵。為強化邊境管理，衛福部與農業部研議，無論入境旅客來自何處，手提行李均須檢查。政府實施豬隻禁宰禁運15天，至11月6日中午解除，行政院30日拍板11億元經費，對豬產業鏈提供補貼，最快11月3日起接受申請。 立法院社福及衛環委員會30日召開「海外小型包裹夾帶肉品查緝」專案報告。目前旅客入境班次如來自39個非洲豬瘟高風險國家，就要走紅線，須通過手提行李檢查區，其餘則是走綠線，不用檢查。衛福部長石崇良表示，為強化邊境管理，將研議一律查核。 但國民黨立委王育敏揭露，由於無強制力，有民眾自高風險國家返台，仍可拒絕手檢。農委會防檢署長杜麗華回應，手檢是為提醒旅客，如有違規產品要趁此時丟棄，不會受罰，屬於行政作為，可適時研討加強法規力度。 另根據《食安法》，一般食品重量6公斤、價值1000美元以下，得免申報輸入查驗。國民黨立委廖偉翔引述審計部報告指出，去年有逾70萬人以此方式進口食品，且重複紀錄達數百次，很難解釋為自用，若流入市面，後續稽查恐事倍功半。 民進黨立委林淑芬指出，審計部報告發現，有民眾一年免申報輸入查驗高達3002次，恐怕是化整為零，規避時報資訊 ・ 1 天前
罷免伍麗華涉不實連署 國民黨組發會副主委50萬交保
（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，屏檢依偽造文書等罪起訴9人；其中國民黨組發會副主委黃碧雲、專委謝友光7月遭押，今天各以新台幣50萬元、10萬元交保。中央社 ・ 18 小時前
王子爆當粿粿小王！舊愛鄧麗欣沒空理 粉絲、閨密陪慶生被讚：單身更快樂
身為10月壽星的鄧麗欣，今年滿42歲的她日前才在社群平台Instagram分享，與昔日女團Cookies成員楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）及陳素瑩（Gloria）一起慶生，合照裡的她笑得十分燦爛，看起來心情絲毫不受舊愛醜聞影響。除此之外，鄧麗欣的粉絲們也有為她舉辦慶生會，她也開...CTWANT ・ 1 天前
獨家專訪／《有用的鬼》有百億票房女星、北影影帝萬洛加持 導演坦言「一切就是巧合」
泰國獨立恐怖電影《有用的鬼》近期在台灣上映，由導演林金偉執導，演員黛薇卡霍内與北影影帝萬洛隆甘迦主演，電影以奇特的女鬼吸塵器角色為主軸，結合懸疑與人性探索，引發觀眾討論。導演林金偉與萬洛日前特地出席高雄電影節，並接受《鏡週刊》專訪中分享了選角、拍攝與角色詮釋的細節。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
台中市地重劃案為首案！解釋法令 憲法法庭有望重啟運作
台中高鐵新市鎮自辦市地重劃區重劃會為請求確認自辦市地重劃會不成立，認為最高法院適用獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法相關規...聯合新聞網 ・ 8 小時前
乘客未繫安全帶被罰3千！駕駛喊冤 法官看照片判他輸
判決書指出，國道警察於2025年2月5日下午3時14分發現吳男車輛的副駕駛座乘客未繫安全帶，並於2月25日開單舉發，移送高雄市政府交通局裁處。儘管吳男到案說明，交通局仍於5月5日依法裁罰3000元。吳男主張，當時前座乘客確實有繫好安全帶，違規通知單所載內容與事實不符，極有...CTWANT ・ 3 小時前
行人路口事故釀93死 不停讓舉發飆8.6萬件罰款破2.8億
1至7月行人路口事故 釀93死今年1月至8月警察機關舉發道路交通違規約1096.6萬件，前三名為違規停車、超速及不依規定轉彎，其中違停與不依規定轉彎分別較去年同期增加14％與25％。再以車種分析，汽車占58％、機車占39％，汽車違規以違停與超速占大宗、機車則是違停和闖紅燈。近...CTWANT ・ 7 小時前
台灣小將辛苦了！本屆獲7金9銀24銅 羽球女單銅牌温舒伃任掌旗官
體育中心／季芸報導第三屆巴林亞洲青年運動會競賽全數結束，將在當地時間10月31日晚間舉行閉幕典禮，中華代表團總計榮獲7金9銀24銅，而晚上閉幕典禮，將由羽球女單銅牌温舒伃擔任掌旗官。FTV Sports ・ 6 小時前
將夢想付諸漫畫 肌萎症翁力哲獲頒新芽獎
台南今年的新芽獎學金頒獎典禮，300多位獲獎學生，手中都有張插畫明信片，像是「兩隻老虎——象徵長幼互愛的孝悌獎」、「鯉魚越龍門——象徵突破與發光發熱」，創作者是18歲、獲得「特殊表現獎」的翁力哲，...大愛電視 ・ 7 小時前
3度罹癌堅守診間 南投鹿谷衛生所醫師胡錫鰹獲醫療奉獻獎
3度罹癌一般人恐怕早已病垮，但他卻仍堅守診間，用生命守護著偏鄉居民的健康，他就是南投縣鹿谷鄉衛生所醫師胡錫鰹。這位鹿谷鄉民眼中的史懷哲，獲得今年醫療奉獻獎，可謂實至名歸。62歲的胡錫鰹，彰化縣人，從小立志當醫師，大學如願考上台北醫學院，成為私立醫學院首批公費醫師。1989年胡錫鰹畢業後，毅然選擇國內自由時報 ・ 6 小時前
小兒麻痺行動不便 曹貴足做慈濟不受限
今年63歲的南投慈濟志工曹貴足，因為罹患小兒麻痺，右腳萎縮不良於行，導致她從小缺乏自信，走入慈濟逐漸打開封閉心門，她積極募愛心竹筒，希望更多人一起共善，每星期五固定在長照據點幫忙。南投聯絡處空間寬...大愛電視 ・ 7 小時前
北市公館圓環拆除滿月 「交通事故減少逾4成」車流順暢漸回穩
羅斯福路與基隆路口的公館圓環因路況複雜、車輛交織，常發生事故，是否該拆除圓環爭論多年。台北市長蔣萬安3月裁示以市民交通安全為優先，因此拍板拆除，自9月13日動工，提前於9月29日通車。雖然圓環拆除後的首個上班日車流壅塞，但隨著市府持續調整號誌秒數分配及道路線型措...CTWANT ・ 7 小時前
封面故事／專訪！國票金改選前哨戰開打 耐斯二代陳冠如：支持公股解決亂象
今年來耐斯二代陳冠如常上媒體版面，全與一樁被國票證券員工指控的霸凌案有關，這樁霸凌案背後牽涉國票金控2大民股—人旺蔡家與耐斯陳家間多年恩怨，為一勞永逸解決民股糾紛，公股已出手大買國票金股票，並找耐斯陳家與台鋼集團組成聯盟，明年國票金經營權極可能由公股主導。日前陳冠如接受本刊專訪，完整說明耐斯集團為何支持公股，以及這段期間所受委屈，「我們希望解決亂象，讓國票金重歸公司治理。」鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前