賞芒花不必到陽明山 台中市中央公園就有一大片

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台北的陽明山正是賞芒花的季節，台中市在市區也有賞芒之地，位於西屯區的中央公園，現今秋季限定的「五節芒及甜根子草花季」正值盛放，銀白花穗隨風搖曳，展現秋日浪漫風情，而中央公園為全台唯一位於平地都市區域內、可觀賞五節芒草及甜根子草景觀的公園，無法前去陽明山，可來中央公園走走看看。

中央公園五節芒及甜根子草區的設計特別，考量植物的永續性與自然生態平衡，融合自然生態理念，利用五節芒草及甜根子草耐旱、易生長的特性，搭配高低層次的草木配置，與公園地形及步道相結合，不僅減少維護成本，也營造出富含季節特色的植物景觀及都市生態棲息遷移之空間。

建設局長陳大田表示，中央公園是市民休憩與旅遊的重要景點，市府特別在公園植栽景觀規劃中納入「四季有花賞」的理念，從春天的花海、夏日的濃蔭、到秋冬的五節芒草與落葉，讓市民一年四季都能欣賞不同風貌的景觀及季節變化。

此外，中央公園為全台唯一位於平地都市區域內、可觀賞五節芒草及甜根子草景觀的公園，讓民眾不必遠赴郊區，即可近距離欣賞花海、拍照打卡。

五節芒草及甜根子草花期自每年10月至12月為盛放期，建議民眾可於傍晚時分前來，捕捉夕陽下芒草隨風搖曳的金色光影，適合親子出遊、情侶散步，更是攝影愛好者不可錯過的取景勝地。

民眾可由中科路遊客中心出入口進入，沿紅色步道漫遊，即可在園區南側天空穹頂區及滯洪池高地區域，欣賞大片隨風搖曳的芒草；北區則位於經貿五路景觀橋上方，或從靠近綠美圖及會展中心的味覺體驗區前方草坪，一覽公園特有天際線及景觀。

建設局指出，最佳觀賞時間為上午9點前或下午4點後，光線柔和更能拍出唯美照片。

