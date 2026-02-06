賞花還能抽泡湯券！「2026花見櫻花季」活動倒數計時 景觀處邀您來天元宮拍照打卡抽好禮

淡水天元宮三色櫻在暖陽映照下已盛開，粉白花海點綴天元宮後山，美不勝收。圖：新北市政府景觀處提供

有著北台最熱門美譽的「2026花見櫻花季」夜間賞櫻活動，正式進入最後倒數階段，淡水天元宮三色櫻花在暖陽映照下陸續綻放，粉白花海點綴天元宮後山，吸引眾多民眾前來賞花拍照。新北市景觀處提醒，2026花見櫻花季活動即將於2月11日落幕，邀請民眾把握最後機會，來與幾米《閉上眼睛一下下》互動裝置打卡，參加解謎活動還能抽限量泡湯券。

2026花見櫻花季活動最後一週，景觀處邀您來天元宮拍照打卡抽好禮。圖：新北市政府景觀處提供

今年「花見櫻花季」除了結合國際知名藝術家幾米為淡海輕軌創作繪本《閉上眼睛一下下》，將繪本童趣純真的場景在天元宮櫻花花海下夢幻呈現，活動期間的假日，現場推出多場限定手作與體驗活動，包含外型細緻、香氣淡雅的「櫻花擴香石」，以及將花朵定格於瓶中的「浮游花」創作之外，也特別規劃攝影教學活動，2月7日為限定場次，邀請攝影達人於現場分享拍攝技巧，從構圖、光線運用到人物與花景搭配，帶領民眾學習如何運用手機，輕鬆拍出宛如專業攝影師等級的櫻花美照，各項DIY工作坊於活動當天下午一點於大會服務台開放報名，名額有限，額滿為止。

今年花見櫻花季活動結合幾米繪本作品《閉上眼睛一下下》，將繪本童趣純真的場景在天元宮夢幻呈現。圖：新北市政府景觀處提供

另外，活動期間凡前往天元宮會場服務台或淡水旅遊服務中心索取「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，前往指定店家即可享有專屬折價好康，摺頁也還包含趣味解謎小遊戲，成功解謎者即可服務台領取花見櫻花季限定小禮，活動現場也加碼提供出任務好禮，民眾只要與蘊泉庄手舉牌及閉上眼睛一下下5座裝置場景任一座合照並完成指定任務，即可抽限量泡湯券體驗春日裡最奢華的放鬆時光。

花見櫻花季活動期間只要完成指定任務，即可抽限量泡湯券體驗春日奢華的放鬆時光。圖：新北市政府景觀處提供

新北景觀處長林俊德表示，春日賞櫻行程持續接力登場，天元宮三色櫻花期結束後，接下來還有淡水滬尾櫻花大道健行活動將於2月27日接棒登場，另一處賞櫻秘境-北投子溪櫻花林生態步道，預計也將於3月中下旬迎來花季，邀請民眾把握春季限定的花期節奏，從2026花見櫻花季一路延伸至健行與生態賞櫻行程，走入淡水不同角度的櫻花風景，為今年春天留下豐富而難忘的回憶。各項賞花資訊歡迎民眾可透過FB「賞花快報」粉絲專頁(https://www.facebook.com/ntpcflowernews)點讚追蹤，與粉絲們一同分享與交流新北市各地花況。

