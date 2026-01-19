賞落羽松驚見「凹子底水怪」？疑外來鱷雀鱔入侵釀生態危機掀熱議

高雄凹子底森林公園冬季限定落羽松美景，近來成為拍照打卡景點，民眾在Threads貼文，意外在生態池發現體型異常龐大的魚，疑似外來魚種、俗稱幽靈火箭的鱷雀鱔入侵，掀起熱議，有網友一眼認出「錯不了、就是幽靈火箭」、也有網友直言「8成又是被棄養」、「這魚沒有天敵，又一場生態浩劫」。環保局將派員移除。

凹子底森林公園以大片草地、水岸景觀與生態池聞名，入冬後，落羽松轉為金黃、橘紅色澤，倒映水面，成為高雄市區少見的季節限定風景，吸引不少攝影愛好者與親子族群造訪。

廣告 廣告

不過有民眾在生態池畔拍下水中巨大魚影，長形身軀在綠色池水中緩慢游動，畫面曝光後，網友直呼「到底是誰又亂放生」、「會不會咬人，小朋友常在那邊玩，有點可怕」，也有不少網友說看過還暱稱「凹子底水怪」、「又要開放釣怪物了」，有釣魚愛好者回覆「那嘴型牙齒利，一般釣線很容易斷」。

也有人提醒「鱷雀鱔幾乎沒天敵，放生態池根本是霸主」，憂心外來魚種持續繁衍，衝擊池內生態；另有網友提到「這種魚有毒無法食用」，立刻釣出專業網友說，可以吃，只要避開有毒部分，口感介於雞肉和鱷魚肉之間，但也坦言一般人通常不碰。

鱷雀鱔原產於北美洲，俗稱鱷魚火箭、幽靈火箭，是一種大型、凶猛的肉食性淡水魚，體型最大可長到3公尺，特徵是有著鱷魚長吻、滿口利牙，外觀近似鱷魚而得名，因外型原始也被稱作「活化石」魚類。

鱷魚鱔屬於肉食性掠食者，幾乎沒有天敵，一旦被人為放生或跑到自然水域，容易大量捕食本土魚蝦與兩棲類，破壞原有生態平衡，被列為具高度風險的外來入侵物種。

高雄市環保局已接獲相關通報，將派員前往凹子底森林公園生態池進行勘查與評估，若確認為鱷雀鱔，將依程序進行移除作業，避免持續危害生態，也呼籲民眾切勿隨意棄養或放生外來物種，飼養前應充分了解相關責任，若不再飼養，可尋求合法管道協助處理。

【看原文連結】

更多udn報導

台北到南港搭35元高鐵8分鐘就到 刷1卡免買票

BTS高雄開唱引爆訂房熱潮 他提1招不怕被坑

女兒學測失利難上台大 父開導「人生像導航」

長輩為何容易被詐騙？醫：不是貪 是1功能退化