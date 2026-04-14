賞螢季來了！「螢之聲」音樂祭、大坑蝶螢嘉年華登場

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者張軒哲／台中報導〕賞螢季節來臨，中投山區湧入賞螢人潮，除了熱門賞螢勝地東勢林場湧入遊客，由青年永續領導力發展協會與中寮之藝共同主辦，「螢之聲」活動，於南投中寮龍鳳瀑布盛大舉行，場面熱鬧。另外，「大坑蝶螢嘉年華」登場，吸引大批親子賞螢。

「螢之聲」山林音樂祭活動11日登場，由禾康消防股份有限公司、農業部農村發展及水土保持署南投分署及愛幼永續協力推動，融合工藝體驗、音樂文化、特色市集與生態導覽，吸引眾多民眾走入山林。

廣告 廣告

中寮之藝創辦人楊博惇表示，地方創生推動不易，期盼來訪賓客不只是觀光，更能深入體驗在地生態與文化，進而持續支持偏鄉發展。禾康消防公司總經理陳淞屏指出，企業投入地方創生，不僅是社會責任的實踐，也期待能拋磚引玉，引入更多資源進入偏鄉，為地方帶來長遠發展動能。青年永續領導力發展協會理事長周學鏵強調，活動特別邀請中寮在地小學生參與市集體驗，每位學童皆可獲得200元市集抵用券，期望讓溫暖直接流動至地方。

台中東勢林場、新社山區、大雪山社區也進入賞螢旺季，台中市府觀旅局指出，4月18日仍有一場大坑賞螢活動，已報名民眾須留意活動時間；未能參與者，5月與6月將推出共5場賞蝶活動，持續帶領民眾探索大坑豐富生態，從春季螢火蟲延伸至初夏蝴蝶，展現自然四季之美。

【看原文連結】

更多自由時報報導

小相機拿下大獎 墾管處楊政峰勇奪世界攝影大獎銀牌

68年來最大！ 「辛樂克」驚人雲圖曝 專家：新制最強的4月颱

TVBS大裁員 姚惠珍揭王雪紅施壓新聞獎：一手頒獎一手斷生路

前往白沙屯媽祖進香途中 1男子突失去呼吸心跳

