賞螢深度旅遊！嘉義樂野部落探訪體驗 串連自然文化與創意

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嘉義縣阿里山賞螢秘境之一的「迷糊步道」，目前正值最佳觀賞時機。（圖：嘉義縣文觀局提供）

目前正值觀賞螢火蟲生態最佳季節，大阿里山區夜間處處可見大量螢光閃爍。嘉義縣文化觀光局今(15)日推薦遊客賞螢秘境之一的「迷糊步道」，邀請民眾安排兩天一夜的山林旅行，串連自然、文化與創意手作行程，進行賞螢深度之旅。

樂野部落阿將的家23咖啡館，石頭屋部落園區別具特色。（圖：嘉義縣文觀局提供）

文觀局表示，旅程第一站建議造訪阿里山樂野部落阿將的家23咖啡館，石頭屋部落園區別具特色，彷彿走進電影場景，園區炊煙裊裊、雲霧飄渺，是享受自然與慢活時光的絕佳場所。接著前往優遊吧斯鄒族文化部落體驗鄒族傳統文化，旅客可欣賞傳統家屋、歌舞表演，品嘗特色風味餐。夜晚可以入住金皮雕工作室民宿，民宿距離賞螢秘境之一的迷糊步道僅1分鐘車程。

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旅程亮點莫過於夜間的「迷糊步道賞螢」，近期雨水充沛，為螢火蟲提供良好繁殖環境，目前已陸續現蹤，4月中旬至5月為最佳觀賞時期，建議賞螢時間為傍晚至晚間8點左右。

迷糊步道處處可見大量螢光閃爍。（圖：嘉義縣文觀局提供）

嘉義縣文化觀光局提醒，賞螢期間減少開燈，將手電筒光源照向地面且僅在移動時使用，以雙眼靜靜欣賞，更能感受螢光點點的自然浪漫。賞螢行程需依天候及螢況調整，部分民宿與體驗活動需提前預約。（龐清廉報導）

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