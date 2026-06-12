賞車還能享受VIP體驗 旗艦級展示中心進駐左營

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記者鍾釗榛／台北報導

全新Audi民族展示中心。（圖／Audi提供）

台灣奧迪持續強化全台服務版圖，近日攜手經銷夥伴永曄汽車，在高雄左營民族路正式啟用全新Audi民族展示中心。新據點選在交通便利的核心地段，不僅提供新車展示與銷售服務，更整合維修保養與車輛美容功能，進一步提升南台灣車主的用車便利性。

全新Audi民族展示中心整合維修保養與車輛美容功能。（圖／Audi提供）

全新Audi民族展示中心佔地超過800坪，採用品牌最新的Progressive Retail設計概念打造，以開放式空間搭配數位化展示設備，讓消費者能以更直覺的方式認識Audi車款。展間內最多可展示13輛新車，從入門車型到高性能車款都能近距離欣賞，營造更具科技感與互動性的賞車體驗。

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全新Audi民族展示中心，採用品牌最新的Progressive Retail設計概念打造。（圖／Audi提供）

除了賞車環境全面升級，服務機能同樣相當完整。據點設置7個維修保養工位、6個鈑噴工位以及2個汽車美容區域，從定期保養到車體修復都能一站完成，大幅提升服務效率與接待能量，讓車主省去往返不同據點的麻煩。

據點設置7個維修保養工位、6個鈑噴工位以及2個汽車美容區域。（圖／Audi提供）

為了打造更舒適的顧客體驗，展示中心也規劃專屬交車室、獨立洽談空間與兒童遊戲區，並提供星巴克咖啡服務，讓民眾無論是賞車、交車或保養等候，都能享受輕鬆愜意的氛圍。

全新Audi民族展示中心提供星巴克咖啡服務。（圖／Audi提供）

隨著全新Audi民族展示中心正式營運，也象徵品牌持續深耕南台灣市場，為高雄及周邊地區消費者帶來更完整的豪華車服務體驗。

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