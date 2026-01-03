賞雪亂象頻傳 太管處籲尊重山林

氣溫驟降，民眾上山賞雪一波接一波，違規行為頻發生，太管處鐵腕裁罰。(太管處提供)

記者林中行∕花蓮報導

氣溫驟降，民眾上山賞雪一波接一波，違規行為頻頻發生，有民眾為了賞雪違法攀爬武嶺山壁，也接獲五起違規在武嶺停車場炊煮通報，太管處及保七總隊合歡小隊受理報案後，確認違規將依規定裁罰。

太管處表示，太魯閣面臨環境復原的挑戰，於一一四年九月起提高「太魯閣國家公園區域內禁止事項」裁罰標準罰鍰額度，這項法規修訂象徵國家公園對維護生態秩序的堅定決心。

太管處指出，根據太管處與保七總隊第九大隊統計資料顯示，去年違規熱點仍集中在合歡山區違規停車、非法闖入生態保護區以及燃放煙火、炊煮食物等破壞環境的脫序行為。

廣告 廣告

太管處強調，新的一年將嚴正宣告將針對合歡山區亂象與非法入園加強執法，籲請遊客新的一年從尊重山林開始做起。

太管處表示，未來將落實「執法不分時段」機制，持續與警方及相關主管機關合作強化園區管理，如果有違反森林法、廢棄物清理法、公共危險等情事，亦將移請相關權責單位依法裁處， 特別是針對合歡山區的違規亂象將持續加強取締，確保高山環境秩序。

太管處呼籲，所有預計造訪太魯閣的遊客，上山前務必先查詢交通管制時間及步道開放狀態，進入生態保護區必須依法申請許可，並落實山林禮儀。自然美景是全民的珍貴資產，而非個人恣意妄為的場域，希望民眾在享受太魯閣壯麗風光的同時，能自覺遵守法規，共同守護這片得來不易的山林，避免讓不慎違規的紅單成為旅程中的遺憾。