賞雪囉！新達山、合歡山銀白一片 全台降雪區域一次看

受大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯下降，台中與新竹交界的新達山、合歡山等高山地區陸續出現降雪或冰霰現象，滿地銀白，《EBC東森新聞》內您整理全台降雪與低溫狀況。

新達山低溫零下 罕見降雪

位於台中與新竹交界的新達山，受高山低溫影響出現降雪情形，當地氣溫約落在零下2度至零下4度之間，地面可見明顯積雪。新達山屋一帶積雪約4公分，昨晚10點50分左右降雪情況明顯，有民眾拍下畫面，並在現場堆出造型雪人。

新達山降雪。（圖／東森新聞）

合歡山清晨降雪 夾雜冰霰

受冷氣團影響，合歡山地區自26日清晨起陸續降雪，部分時段夾雜冰霰落下，高山道路與周邊環境轉為雪白，許多民眾也穿戴保暖上山享受雪國的氣氛。

合歡山降雪。（圖／東森新聞）

玉山短暫飄雪 未形成積雪

氣象署觀測指出，玉山觀測站今日清晨5時10分錄得最低溫零下5.5度，北峰一帶因氣溫降至冰點以下並配合水氣，短暫飄下白雪。不過降雪時間約維持10分鐘即停止，地面僅見零星雪跡，未形成明顯積雪。

玉山出現零星降雪。（圖／東森新聞）

太平山未達降雪標準 清晨降冰霰

宜蘭縣太平山森林遊樂區今晨受冷氣團影響，氣溫驟降至約攝氏1度，尚未達降雪條件，但太平山莊周邊自清晨6點半起間歇性降下冰霰，目前仍為低溫並伴隨細雨。

太平山莊周邊已開始降下冰霰。（圖／東森新聞）

中央氣象署表示，大陸冷氣團持續影響台灣天氣，中部以北、東北部及東部整日偏冷，其他地區早晚亦冷；新北市與宜蘭局部地區有持續出現10度左右或以下低溫的機率，已發布低溫橙色燈號，提醒民眾注意防寒。

