賞雪夢碎！4人衝合歡山追雪「剛加滿油」 掀背車台14線突起火燒成廢鐵

合歡山追雪車潮湧現，台14線仁愛鄉路段發生火燒車，掀背車燒到僅剩車架。（圖／翻攝畫面）

合歡山受冷氣團與水氣影響出現降雪，吸引許多民眾開車上山追雪，不料台14線仁愛鄉75.2公里處，26日下午發生一起火燒車意外。一輛載有4人的掀背車行駛途中突然冒煙起火，火勢迅速蔓延，整輛車最終燒成廢鐵，所幸車上4人即時逃生，無人受傷。

南投縣消防局於26日下午1時許接獲通報後出動3輛消防車、5名消防人員前往搶救。警消抵達時，車輛已全面燃燒，濃煙直竄天際，消防隨即佈署水線展開灌救。

據了解，車主與3名親友原本自埔里出發前往合歡山賞雪，途中行經仁愛鄉路段時，發現排氣管異常冒煙，隨即將車輛停靠路旁並迅速下車避難。由於車輛剛在埔里才加滿油，火勢一發不可收拾，消防人員持續灌救至下午4時許，才將火勢完全撲滅。

仁愛警方表示，所幸車上4人警覺性高，在火勢擴大前即迅速自行脫困，未造成人員傷亡，但車輛已全數焚毀。警方提醒，近期山區追雪車潮眾多，山區道路多彎綿長，民眾上山賞雪務必留意車輛狀況與引擎溫度,並定期保養車輛，以維護車輛與人員安全。詳細起火原因仍待火調人員釐清。

