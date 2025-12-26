賞雪注意！高山道路結冰 台14甲要加「雪鏈」

多地區開始下雪。（示意圖／東森新聞）





受大陸冷氣團影響，高山地區氣溫持續下探，路面結冰風險升高。公路局表示，台14甲線昆陽至大禹嶺路段因道路潮濕結冰，今（26）日上午8時起實施交通管制，限加掛雪鏈車輛通行，管制範圍為29K至41.5K，並將視現場路況機動調整。

公路局指出，目前3,000公尺以上高山道路氣溫皆在冰點以下，依合歡山雪季相關規定，下雪或路面結冰時，甲、乙類大客車、超過3.5噸的大貨車、小貨車，以及各類機車與慢車（含大型重型機車），一律禁止進入管制路段，以維護行車安全。

公路局呼籲 上山注意安全

公路局也呼籲，用路人雪季期間山區道路狀況多變，如非必要應避免前往台8線及台14甲線高山路段，行前務必備妥雪鏈與保暖裝備，隨時留意氣象預報與道路即時資訊，並注意廣播及路側CMS可變資訊看板發布的交通管制訊息。

