賞鳥、編織、嚐美食！ 新北「田寮洋生態小旅行」開放限額報名

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市貢寮田寮洋因長年維護友善棲地，吸引多達368種鳥類棲息，為全台候鳥觀察紀錄最多地點。市府農業局攜手業者，推出兩梯次「田寮洋生態小旅行」，將於11月16日及12月6日登場，共限額70名，即日起開放報名，每人1200元。活動以「人與自然共生」為主題，帶領民眾走訪田寮洋與龍門沙灘兩大保育秘境，體驗賞鳥、編織、在地風味餐，親身感受友善耕作下的生態魅力。

農業局長諶錫輝指出，根據全球最大鳥類資料庫eBird紀錄，當地已觀察到多達368種鳥類，為全台第一。農業局長期輔導農友轉作友善耕作，不使用農藥與化學肥料，並透過「信鳥到站」品牌推廣生態理念，打造兼顧農業與保育的典範。

諶錫輝表示，今年推出的「田寮洋生態小旅行」與人禾環境倫理發展基金會及曙旅工作室合作，以輕旅行形式讓民眾深入了解生態與土地共存的價值。上午由基金會領隊民眾走入田寮洋，觀察雁鴨、鷸鴴、鷺鷥及猛禽等鳥類蹤影，並體驗以再生稻梗編織注連繩的傳統手作；中午享用田寮洋出產的「羽豐米」及當地當令風味餐；下午則由曙旅工作室導覽龍門社區，探索漁村人文與海岸植物生態，串連從田到海的自然旅程。

諶錫輝說，田寮洋為農業部林業及自然保育署推動的「國土生態保育綠色網絡建置計畫」東北角重要節點，藉由生態旅遊推廣友善農業，讓民眾在遊中學、學中感，體會保育的重要。他也提醒遊客賞鳥應遵守「三不」原則，包含不接觸、不餵食、不驚嚇，避免騷擾野生動物及擅入田區。

諶錫輝表示，活動即日起開放報名，分別於11月16日及12月6日從台北火車站出發，每梯次限額35人，費用每人1200元。更多資訊可至人禾環境倫理發展基金會官網查詢。

