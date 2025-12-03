賠光了乾脆去賣牛肉麵！他如何買下「紅牛奶粉」翻身台灣最大蛋白粉品牌？
「我是紅牛，不是黃牛。」這句廣告詞，是許多五六年級生共同的回憶。紅牛奶粉在1970年代是台灣家家戶戶廚房裡的標配，曾經是市佔率名列前茅的奶粉品牌。
然而，隨著進口品牌大舉進攻、消費需求改變，紅牛逐漸沒落，銷售在2000年左右掉到谷底。過了20年後，現在的紅牛竟翻身成台灣運動蛋白粉市場的領導品牌。
更讓人想不到的是，讓紅牛翻身的人，是一家原本只賣糖果餅乾巧克力的小公司——奕瑪國際行銷。
逾20年前，原紅牛代理商因國外廠商併購的因素，台灣原代理商決定放棄代理權，奕瑪以經銷、代理進而商標授權方式接手經營。「糖果餅乾淡旺季差太多，因此趁機會接手，」奕瑪執行長許鈴裕說。
能把一個沒落品牌救活，他們靠的是：通路直營。
在台灣，多數品牌鋪貨到通路都是把貨賣給經銷商，再鋪到各大賣場，一是降低人事成本，二是求快速放量。奕瑪卻選擇反其道而行。
從接手紅牛的第一天起，許鈴裕就堅持不透過經銷商，直接和全聯社、家樂福、大潤發等通路對接。這個決定，成為奕瑪最關鍵的競爭力。
直營帶來兩個優勢：快與準。
當通路需要促銷支援、行銷資源時，其他公司要層層回報請示，奕瑪因為由許鈴裕和董事長劉温妮直接掌控大客戶，當場就能拍板。更重要的是，大型通路採購手上有完整的銷售數據，會告訴合作良好的供應商市場趨勢、消費者需求。
掌握情報，就能精準判斷該開發什麼產品。奕瑪把產品線從原本四種擴充到十幾、二十種，從袋裝做到罐裝，開發出各種機能口味的奶粉。「我們在促銷或新品開發速度很快，其他大品牌還一度聯合供應鏈封殺我們，」許鈴裕回憶。當代理紅牛品牌五年內，奕瑪把紅牛奶粉從一億的營業額做到三億。
▅ 自營通路商發掘蛋白粉市場，五年營收翻四倍
2020年他們進軍運動營養品市場，瞄準健身人口。奕瑪成為台灣唯一在健身房配置專職業務的奶粉品牌，三、四位業務專門跑健身房、腳踏車店、登山社。因為掌握通路，他們連健美選手需求都能掌握：一天要喝六次高蛋白，於是開發3公斤大包裝；天天喝會膩，就推出二十幾種口味。
此外，因為和通路關係好，全聯主動邀請他們試賣高蛋白產品。奕瑪本來以為健身客群不太會到全聯買，沒想到追蹤數據後，發現意外的主力客群：樂齡族群，銀髮族因為要預防肌少症，開始流行補充蛋白質。
發現這個商機後，奕瑪立刻調整策略，深耕醫院、藥局等通路。奕瑪用不同產品線切入不同分眾市場，成為台灣最大蛋白粉品牌，五年來運動營養品營業額翻了四倍，達近三億元。
堅持直營，代價不小。奕瑪必須養二十幾個業務，佔整個公司員工達三分之一。但許鈴裕堅持這麼做，是因為「不想被掐住脖子」。
▅ 一個堅持：不想被掐脖子，他成功買下紅牛商標
這個策略，更讓他把紅牛商標買下。
紅牛原本是某知名外商集團旗下的品牌，當時奕瑪接手時只是商標授權，每年付5％權利金。但隨著營業額成長到好幾億，外商施壓要求改為總代理制，5%的權利金會變成18-20％的分潤。「若不接受他們的條件；就找其他代理商做，」他說。
因為直營通路，公司的底牌是：奕瑪握有通路，可以立刻推出替代品牌，把貨架上的紅牛產品全部換掉。「如果當初找經銷商，根本不可能有這種談判籌碼，」他說。
這才讓對方退讓，2016年協議將紅牛商標整個國際市場權利直接賣給奕瑪。從此紅牛Red Cow 品牌完全屬於他們。
經過商標戰役，許鈴裕更深知不被掐脖子的重要性。買下商標還不夠，他除了掌握通路，更要掌握產線。
▅ 花數億蓋自動化工廠，盼營收增達50億
奕瑪原本找外部代工生產，但代工廠無法保證準時交貨。「旺季時期很容易搶不到代工廠的產線，我們最後拍板決定自己蓋生產線，」董事長劉温妮說。
2013年，奕瑪決定自建工廠，投入相當於兩年淨利的資金建第一條產線。兩人都不懂製造，劉温妮乾脆自己下去蹲線，拿著碼表記錄每個動作的時間，一步步拆解流程。
自建工廠帶來三個好處：品質可控、不缺貨、新品開發快。
2024年，奕瑪再投入近六億元興建全自動化新廠辦大樓。位在新北產業園區的大樓引進機械手臂、無人搬運車AGV、自動堆高機等，產能是現在的四倍，足以支撐未來十年成長到四、五十億營業額。新廠預計明年第一季啟用，屆時奕瑪幾乎能把所有產能收回自己掌控。
▅ 加入百億CEO班 看見更大格局 紅牛將進軍國際擴大版圖
一個行銷公司要做產線，哪來的勇氣？
支撐這些決策的是許鈴裕的風險哲學：沒有贏以前，先想你輸了會怎麼辦。他的邏輯是：每個投資都要算清楚，如果輸了，承擔得起嗎？如果全盤輸了還能生存，那就敢賭。「如同我們創業時，若失敗了，我其實打算去賣牛肉麵！」劉温妮笑著說。最後的退路還能賣麵，為什麼不趁機會來時賭一把？
但光是算清楚風險還不夠，更重要的是有沒有往前走的決心。
許鈴裕和女兒參加商周CEO學院「百億CEO班」，看到同期學員的經營格局讓他重新思考步伐。全台最大動畫代理商木棉花國際一次送六個幹部來上課，代理業做到東南亞，邁向百億營收；四季藝術兒童教育機構透過數位系統實現無紙化，管理百餘個員工、幾千個學生。
「看到許多同學的經營規模格局見識，才發現我們走得太慢！」參加百億CEO班後，許鈴裕更堅信『奕瑪』當先；無畏無懼持續往前。
近十年消費品競爭愈來愈激烈，品牌才發現「通路為王」的道理。但許鈴裕早在二十年前就看清這件事，這源於他隨時盤算風險、願意直面危機的性格，讓他知道必須把命脈掌握在自己手上，哪怕經營的成本比別人還多。未來，奕瑪也將進軍國際市場，把紅牛的版圖繼續擴大。
其他人也在看
這記憶體目標價上看180元！「EPS上看19.5元」報價一路飆到明年 華邦電、南亞科、群聯被點名「最猛3巨頭」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群股價沉潛多時，卻在基本面火力全開的支撐下，再次被外資與投顧推上風口。研究機構最新預測顯示，DRAM與NAND的供...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 17
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
魏哲家一句話點火！「這檔」挑戰第3根漲停 晶睿、威潤開盤即攻頂...塑膠族群亮3紅燈
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日開高207.82點至27,550.35點，最高一度上漲399.36點至27,741.89點，截至上午9時25分暫報27,706.11點，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
罕見！台股爆逾63億元鉅額交易 今年來累計達9,722億元、刷新高
台股（2）日爆出63.5億元盤後鉅額交易，為近來罕見的新高，推升今日集中市場總成交值為4,865.38億元；累計今年來，鉅額成交值達到9,722.73億元，刷下歷史新高。中時財經即時 ・ 16 小時前 ・ 3
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 31
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
存股族注意！ETF界年底大洗牌 達人曝「懶人投資法」爽躺賺：「2檔新人」飆出半年五、六成超狂戰績
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今年走出一條熱力四射的曲線，從1月到11月，大盤含息報酬率約23.31%，讓不少散戶笑得像突然被塞了年終獎金。專家「存股...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 1 天前 ・ 11
台股明年劍指34000點！法人提醒低點落在這時候，「金馬選股術」伺機布局
今年以來金融市場波譎雲詭，眾人在短時間內陸續見證歷來罕見的行情，展望2026年，可能會有哪些驚喜或驚嚇呢？法人認為，台股明年將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低布局，第一、四季為高點，樂觀情境甚至有望挑戰34,000點。富邦投顧董事長陳奕光分析，台灣的超額儲蓄將將突破5兆元，貨幣型基金可望成為股市潛在動能，ETF新血以及當沖融資更趨熱絡之下，加上台股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
陷入百元守城戰！這檔PCB連5漲瓦解還觸跌停...外資大賣8千張 八大公股急救1.4億
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（2）日收27,564.27點，漲221.74點或0.81%。八大公股昨日賣超15.47億元，其買超前十大個股，包括5檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
資產翻轉200倍的飆股方程式：日本傳奇散戶的祕訣 其實你也用得上
英國成長股大師Jim Slater在《祖魯法則》中說過：過去50年小型股跑贏大盤達8倍。也因此，小型成長股常被視為一般投資人最有機會在短時間拉開資產差距的投資標的。陳喬泓｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前 ・ 3
從「賣早了」到「含淚賣」孫正義喊後悔遭批演技/法人回補逾百億台積電領漲 台股強彈221點收高/台玻人氣爆棚奪成交王 南亞集團作帳力道強勢湧現｜Yahoo財經掃描
美股在美債殖利率跳高、關稅持續拖累製造業、比特幣重挫等利空夾擊下全面走低，道瓊工業指數下跌0.9%，標普500指數跌0.53%，那斯達克指數下挫0.38%，費城半導體指數小跌0.07%。經濟數據方面，美國11月製造業PMI連9個月低於榮枯線，反映新訂單與產能仍承壓，市場資金自高檔AI股與加密貨幣概念股獲利了結。科技股部分，Google與博通走弱，而輝達受惠宣布投資新思科技20億美元，新思大漲4.85%，輝達也由跌轉漲1.66%；台積電ADR下跌1.31%，呈現震盪整理。 亞股今日表現相對穩健，日股收幾乎持平，韓股走揚1.9%；港股小漲，上證指數則微幅下跌。 台股部分，今（2）日在台積電(2330)、台達電(2308)雙權值撐盤帶動下走出獨立行情，加權指數盤中一度大漲近400點，終場上漲221.74點，收27,564.27點，成交值4,704.43億元，上櫃指數則是意外翻黑。台積電不受ADR回落干擾，早盤攻上1,440元，收漲20元至1,430元；台達電(2308)宣布全資收購晶睿(3454)，搶攻樓宇自動化與智慧安防商機，激勵股價走揚至989元，晶睿(3454)則跳空鎖住漲停93.6元。 年底作帳與塑化景氣落底題材發酵，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)齊步走高，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)盤中亮燈，盤面資金明顯迴流傳產，台玻(1802)受惠高階玻纖布需求暢旺與轉機題材，勁揚至37.10元、爆出約26.9萬張大量奪下成交王，南亞(1303)成交約23.3萬張名列第二，攜手成為今日帶動台股走出獨立行情的多頭指標。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 16 小時前 ・ 12
台達電砸37億溢價收購 晶睿漲停爆12萬張買單排隊搶買
台達電（2308）昨日召開重訊記者會表示，將以每股100元溢價16%，砸約37億元將旗下子公司晶睿通訊股份全數吃下。消息一出，晶睿（3454）今日股價開盤就鎖上漲停價93.6元，更有近12萬張買單排隊等買，台達電也並未閒著，同步上漲2%同歡，直逼千元大關。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 1