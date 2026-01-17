賠慘？千萬麥拉倫士林左轉加油 外送員取餐「炸雞噴飛」倒地受傷

社會中心／程正邦報導

千萬麥拉倫士林左轉加油，外送員取餐「炸雞噴飛」倒地受傷。（圖／翻攝自Threads @yayan__0707）

台北市士林區文林路於今（17）日晚間發生一起路人側目的交通事故。一輛起步價高達 1,260 萬元、具備 600 匹馬力的千萬超跑麥拉倫（McLaren GT），在準備左轉進入加油站時，與一名剛取完餐點的外送機車發生碰撞。事故導致外送員連人帶車摔倒在地，剛領取的炸雞餐點也散落一地，現場散發陣陣香氣卻氣氛緊張。

左轉未讓直行：千萬超跑與外送機車的碰撞

事發於 17 日晚間 7 時許，當時正值用餐尖峰時段，26 歲的李姓男子駕駛著黑色麥拉倫 GT 跑車，沿著文林路北往南方向行駛。李男在行經加油站入口處準備左轉進場加油時，疑似未注意對向車況，意外撞上正要前往送餐的 58 歲陳姓外送員。

巨大的撞擊聲響引起附近路人圍觀。陳姓外送員當場倒地，手臂與腿部有多處擦挫傷，所幸因穿戴合格安全帽且車速不算太快，意識始終保持清醒。

目擊網友表示，「碰的一聲嚇我一跳，只知道經過的人都說這台車很貴。」（圖／翻攝自Threads @yayan__0707）

警方調查：初步認定超跑轉彎未禮讓

轄區士林分局獲報後迅速抵達現場，並啟動交通管制以防二次事故。警方在現場對雙方進行酒測，數值均為 0，排除酒駕可能。根據初步現場勘查與監視器畫面顯示，當時麥拉倫屬於轉彎車，而外送機車為直行車。

依據交通法規「轉彎車應禮讓直行車」的原則，警方初步研判李姓男子駕駛超跑轉彎時未依規定讓車，可能面臨相關行政裁罰。至於詳細的事故賠償與責任歸屬，仍待進一步鑑定釐清。

警方到現場處理事故，初步研判是轉彎車未禮讓直行車。（圖／翻攝畫面）

豪華跑車 McLaren GT：性能卓越卻在路口踢鐵板

事故中的主角「麥拉倫 GT」，是品牌旗下的指標性豪華旅行跑車，在台灣起售價約新台幣 1,260 萬元起。該車搭載 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，馬力超過 600 匹，時速從 0 到 100 公里僅需 3.2 秒。

這款跑車主打長途行駛的舒適性，甚至擁有超跑少見的前後置物行李箱空間，未料在士林街頭因左轉疏忽，不僅造成外送員受傷，超跑側邊可能面臨的昂貴維修費也成為討論焦點。

事故畫面在threads曝光，網友紛紛留言：「士林夜市加油站肯德基」、「是從對向要去加油站嗎」、「Mclaren GT這下大條了」、「急著轉彎跨越對向車道，沒禮讓直行車？看這個角度不像是正常轉彎」。肇事原因警方仍在釐清中，士林分局呼籲，轉彎車應禮讓直行車先行，以維護自身及其他用路人行車安全。

McLaren GT 台灣建議售價為新台幣 1,260 萬元起。（圖／翻攝維基百科）

