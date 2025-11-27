賠慘！承保宏福苑產險「中國太平」股價暴跌8% 恐理賠80億

香港宏福苑大火釀成至少55人死亡、72人受傷，其中15人性命垂危，震驚各界，其中承保宏福苑產險的「中國太平」公司，今股價一度暴跌8%，市場預測，理賠金額至少達20億港幣（約80億台幣）。

香港警方今在宏福苑火場持續站崗。 （圖/美聯社）

綜合港媒報導，承保宏福苑產險的「中國太平」公司，今港股開盤隨即承受賣壓，股價一度暴跌8%，最低16.77港元，半日跌1.4%，報收盤價18元，成交額4.57億港幣（約18億台幣）。

此外，網路流傳宏福苑業主立案法團（類似管委會）開會紀錄，顯示宏福苑的屋苑綜合保險，由中國太平公司承保，投保期為2025年1月1日至2026年12月31日，賠款總上限為20億港幣（約80億台幣）。

中國太平公司是一家在香港交易所上市的金融公司，總部設在香港。主要業務是投資控股，公司及其附屬公司主要業務包括人壽保險、財產保險、資產管理、再保險經紀及養老金管理，母公司是大陸國有企業中國太平保險集團公司。

與此同時，宏福苑火災現場仍狀況反覆，今下午2時左右，至少又有2戶冒出火光，現場持續有大批救防人員奮力灌救。

