賠慘！「麻吉大哥」黃立成加密帳戶傳已被「完全清算」 虧損竟達6.4億元

即時中心／徐子為報導

美籍台裔男歌手、L.A.Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成近期玩加密貨幣，驚傳「大翻車」，本月在去中心化交易所Hyperliquid上遭清算竟多達71次！如今黃立成又被爆出他的加密帳戶已被「完全清算」，總損失高達2023萬美元（約新台幣6.4億元）。





綜合媒體報導，鏈上分析團隊Lookonchain 昨（21）日在社群平台X發文指出，根據監測數據顯示，黃立成標記為Machi （@machibigbrother）的帳戶在經歷市場波動後已被「完全清算」，截至21日，黃立成加密帳戶餘額僅剩下1萬5538美元（約新台幣48.7萬元），這波投資失利導致黃立成累積虧損金額高達2023萬美元。

消息曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「2000萬美元→1.5萬美元。年度最大清算。太殘酷了。」、「又一天，又一場清算」、「兄弟，與其捐給Hyperliquid，不如捐給慈善機構。」、「對他來說，那隻是九牛一毛。」、「他哪來的那麼多錢可以輸？」等。





