賠根麵、1月無限吃…「撈麵表演」掉地上 海底撈賠償變變變

顧客到海底撈用餐，發現店員撈麵多次甩到地上。（視頻截圖）

雲南昆明一名邱先生在「海底撈」用餐時，發現店員表演撈麵時，麵條多次落地，引發衛生質疑。邱先生在網上連發兩條爆料視頻，門店兩次的賠償也愈來愈有誠意，讓網友熱議。

綜合媒體報導，邱先生與朋友在海底撈用餐遇到工作人員表演撈麵，社恐的他低頭沒看，回家看朋友拍的視頻才發現麵條多次著地。

邱先生稱，看到視頻覺得可能是工作人員沒注意到，次日再次到店用餐時告知了值班經理，對方提出賠償一根撈麵。他將視頻發到網上後，海底撈官方私信聯繫，店長又提出補償兩根撈麵並邀其品嘗新品。

第三天，區域負責人聯繫邱先生，先是承諾免單、今後到店無限吃撈麵，後又承諾未來一個月無限吃。邱先生表示，自己本不想要賠償，只是反感事件發酵後，門店對投訴的區別對待。

極目新聞報導，邱先生第一條視頻發布於12月25日，視頻中，海底撈一名戴著口罩和帽子的男工作人員表演甩制撈麵的過程，配發文字稱：「回家看視頻，才發現好幾次甩到地上去了。」

第二條視頻發布於12月29日，視頻中邱先生講述了事情的發生經過，稱在求助媒體後，海底撈換了處理辦法，他因此很不滿海底撈門店對投訴的區別對待，現在他已經收到了海底撈寄的新年禮盒，包括兩盒堅果、兩盒瘋狂動物城的毛絨掛件。

對於處理客訴的差別待遇，海底撈暫未公開回應。

