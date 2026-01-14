賠百萬換免囚！摸黑進房間硬上女友人 新北男被打落眼鏡成鐵證

記者楊忠翰／新北報導

新北市1名方姓男子，先前與友人相約聚餐，結束後回到租屋處續攤，他竟趁女性友人小萱（化名）酒醉熟睡時，摸黑進入房間硬上，但小萱驚醒後激烈反抗，還打掉他臉上的眼鏡，方男嚇得逃離現場，但眼鏡也成了性侵鐵證；事後方男允諾賠償100萬元，順利與小萱達成和解，新北地院依強制性交未遂罪判方男1年6月徒刑，緩刑4年，全案仍可上訴。

檢警調查，2024年11月23日晚間時分，方男帶著女友與一群友人聚餐，結束後眾人轉往他的租屋處續攤；過程中小萱不勝酒力，步履蹣跚走進房間休息；孰料，方男竟跟著進入房間，並在黑暗中對小萱強吻襲胸，無視對方哭泣及激烈反抗，仍強行脫去其內褲硬上。

由於小萱不斷掙扎，意外打落對方眼鏡，方男嚇得逃離現場；小萱開燈後看到地上的眼鏡，始知施暴者竟是方男，憤而前往派出所報案並提告；小萱應訊時表示，當時房間一片黑暗，她並不清楚施暴者身分，但她已明確拒絕對方，還用手推開施暴者，沒想到對方持續動作，直到她打掉施暴者眼鏡，對方才起身離去。

方男應訊時坦承犯行，並允諾賠償100萬元，順利與小萱達成和解，且已全數支付完畢，加上方男無任何前科，犯後態度良好，法官遂依強制性交未遂罪判他1年6月徒刑，緩刑4年，期間付保護管束，全案仍可上訴。

