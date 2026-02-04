賠錢守歲看診成絕響 長榮診所鄭國揚醫師病逝 沒等到健保給付翻倍

台中大雅長榮診所院長鄭國揚過去19年來堅持除夕開診至凌晨，但他已於去年因病驟逝。（本報資料照片）

農曆春節9天長假將至，台中市醫療量能進入備戰狀態。為避免往年急診塞爆，健保署今年砸下16億元重金，首度實施除夕至初三診察費翻倍獎勵。據台中市衛生局統計，期間全市21家地區醫院將接力聯防，西醫診所則合計提供465家次服務；但令人唏噓的是，連續19年除夕夜「賠錢」陪民眾守歲的大雅區長榮診所院長鄭國揚，卻在去年因病驟逝，診所已永遠熄燈，等不到這份遲來的健保足額給付。

鄭國揚過去19年來，在大雅區始終視病如親，即便在無補助、健保點值打折且須負擔員工雙倍薪資的「賠錢」困境下，仍堅持除夕開診至凌晨；鄭國揚曾感嘆：「除夕夜雖然是圍爐時間，但診所幾乎全休，民眾不上大醫院就沒地方看病。」他曾創下過年期間單日接診 200名患者的紀錄，只為讓鄉親「就醫方便」。

這份熱愛行醫的赤誠，卻在民國113年除夕夜畫下句點。大台中醫師公會理事長魏重耀回憶，鄭國揚去年因大腿關節骨折手術，術後因掛念病患，休息不足便急著恢復看診，最終因感染引發敗血症殉職。家屬雖低調送行，但醫界聞訊無不傷感，至今仍有不知情的病人頻頻追問：「鄭醫師去哪了？」

而鄭國揚未竟的守護，在今年成了國家級的防疫整備。衛福部為解決去年春節急診壅塞引發的民怨，首度編列16億元專案預算，將除夕至初三的給付翻倍加成100％。在預算誘因下，台中市除夕尚有388家診所開診，但步入初一、初二，開診數分別驟降至18家與23家。

為補足這段醫療真空，台中市衛生局整合21家地區醫院全力聯防，包括大甲李綜合、衛福部台中醫院等皆提供全日或接力診次，並規畫台安雙十醫院與家健聯合診所兩處「假日輕急症中心（UCC）」，提供發燒、腸胃炎等輕症分流診療。隨著健保專案預算補給與地區醫院全面接手，鄭國揚曾憂心的「除夕就醫難題」今年將不復見。

