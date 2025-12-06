賠錢換免囚！假借陪小孩女家教租屋 噁家長進房強吻又襲胸

記者楊忠翰／桃園報導

桃園范男對女家教強吻及襲胸遭判6月徒刑。（示意圖／翻攝自Pixabay）

桃園市1名范姓男子，先前得知小孩的女家教小萱（化名）想租屋，遂以看房為由約出對方，再趁2人獨處時強吻、襲胸得逞，事後小萱不甘受辱，憤而前往警局報案並提告；范男應訊時坦承犯行，加上雙方達成和解，桃園地院依強制猥褻罪判范男6月徒刑，緩刑2年。

檢警調查，去年3月間，小萱開始擔任范男小孩家教，某日范男傳送訊息給小萱，並詢問她有無租屋需求，小萱則回以肯定的答案，范男遂約她在傍晚6時碰面，一同前往中壢區某公寓看屋。

孰料，范男趁2人在房間內獨處時，先撲上前去強吻小萱，再進一步襲胸得逞，小萱起初嚇得不知所措，直到她離開公寓時，才決定前往警局報案，桃園地檢署偵結後依妨害性自主罪嫌起訴范男。

范男應訊時坦承犯行，除當庭交付道歉信外，還全額給付賠償金完畢，小萱同意給予緩刑；法官認為，范男為了滿足一己私慾，竟違反小萱意願強制猥褻得逞，毫不尊重對方性自主權，令小萱身心受創嚴重，考量范男犯後態度良好，並與小萱達成和解，遂依犯強制猥褻罪判他6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，期間付保護管束，並向公庫支付6萬元，以及接受1場法治教育。

