賠錢貨變成金雞母 醫搭阿聯酋A380 大推5優勢

可搭載逾500人的空中巴士A380客機，18年前由新加坡航空開啟商業首航，寫下航空史一頁。不過來自中東杜拜的阿聯酋航空後發先至，把這架許多航空公司視為「賠錢貨」的巨無霸客機，進化成「金雞母」。經常搭機出席學術研討會的眼科醫師張聰麒，分享A380乘後心得，大推5優勢。

疫情重創航空市場 阿聯酋絕處逢生

空巴當年推出A380客機，吸引全球目光，由新航拔得頭籌；我國籍航空一度討論要不要引進。不料航空市場急轉直下，加上新冠疫情爆發，「忍住沒下單的人直呼好險」。

而購入A380的航空公司遭套牢，唯獨阿聯酋航空透過細膩操作，加上後續大量採購，如今擁有近120架A380。要知道空巴至今交付240架，等於該機型有一半在阿酋手上。

杜拜全球樞紐 專攻國際轉機客

張聰麒搭乘後，認為杜拜得天獨厚的地理位置，是一大優勢，「全球三分之二人口，居住在距離杜拜8小時飛行半徑內」，這代表杜拜天生是世界十字路口。也因地理優勢，讓阿酋把杜拜機場打造成「樞紐輻射」，匯集各地轉機客，24小時不打烊。

量變產生質變，阿聯酋航空擁有近120架A380，一旦建立起龐大機隊，可大幅降低每架飛機的維修、保養等成本，連買引擎或設備，也因採購量大，享有話事權。

空中淋浴太高檔 商務客趨之若鶩

阿聯酋推出的「空中淋浴」服務，讓乘客（尤其商務客）趨之若鶩，還有空中酒廊供拍照打卡。張聰麒說，這些差異化體驗，讓阿酋機票賣得比別人好，且賣得更貴。

另外，阿聯酋利用載客數優勢，成功打進時間帶要價昂貴的倫敦希斯洛機場。張聰麒解釋，和波音777客機相比，每天光用A380飛6、7個航班，等於多運1000人，換算下來一年達數億美元，硬生生擠壓了英航等競爭對手的空間。

90分鐘離場 杜拜機場效率不輸F1

最後是「90分鐘的地面奇蹟」，雖然飛機不像F1賽車進維修站分秒必爭，也是要跟時間賽跑。阿酋和杜拜機場合作，在90分鐘內完成500多名乘客下機、登機作業，還有加油、全機清潔、餐車補給、行李裝卸等，支撐A380高頻率運轉。

