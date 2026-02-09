賠120萬換免囚！國中好友聚會徹夜敘舊 屏東男性侵熟睡女同學

記者楊忠翰／屏東報導

屏東縣1名李姓男子，先前在家接待國中同學，眾人坐在一起閒聊敘舊，李男瞥見女同學小萱（化名）趴在階梯熟睡，頓時色心大起，他竟趁機性侵小萱得逞，事後小萱向友人哭訴此事，並在對方陪同下報案提告；李男允諾賠償120萬元，順利與小萱達成和解，屏東地院依乘機性交罪判李男1年10月徒刑，緩刑5年，全案仍可上訴。

檢警調查，去年間，李男與國中同學相約敘舊，眾人來到他家徹夜長談，小萱因體力不支，直接趴在階梯上熟睡，李男見機不可失，先伸手撫摸小萱胸部，接著親吻其嘴唇，最後以手指性侵得逞，小萱醒來後害怕不已，隨即向友人哭訴此事，並決定向李男提出告訴。

李男應訊坦承犯行，並允諾賠償120萬元，順利與小萱達成和解；法官認為，李男為逞一己私慾，趁小萱熟睡時性侵得逞，造成小萱身心受創嚴重，考量雙方達成和解，小萱同意給予緩刑，遂依乘機性交罪嫌判李男1年10月徒刑，緩刑5年，除提供100小時義務勞務外，還需接受3場法治教育，全案仍可上訴。

