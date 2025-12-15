賠131億官司定讞重擊股東信心 大同開盤瞬湧4.6萬張賣壓、跌停
大同（2371）今天（15日）股價遭重擊，以跌停價31.6元開出，跌停委賣張數一度衝高至逾4.6萬張。此波賣壓源自於13日公告的重大訊息，大陸最高人民法院判決大同需賠償中國華映人民幣30.29億元（約新台幣131億元）確定，起因為已破產子公司台灣華映的連帶保證責任，預估每股影響逾6元。
市場普遍認為，無論後續是否能翻盤，大同會計帳上需先行提列131億元賠償損失，今年財報每股將多列虧逾6元，且極可能列虧的時點就在今年第四季。投資人面對突如其來的利空消息，紛紛爭相賣出持股，導致開盤即出現大量賣壓。
大同在13日舉行的重大訊息說明會中強調，將依大陸司法救濟途徑提請再審，並根據台灣法令阻止其在台灣執行。公司並表示，目前資金充沛、財務結構健全，依最近期經會計師核閱的財務報告，現金及約當現金近287億元，資產總計近1,480億元，資金充裕，足以應對突發性財務風險，判決結果如何都不會影響公司營運。
此案可追溯至2009年，當時台灣華映擬轉投資中國華映科技，應大陸證監會要求，大同等共同出具19項承諾，承諾包括三年盈利能力達一定標準，並對此承擔連帶責任。證監會隨後核准該收購案。華映科技在2010年至2017年間曾獲利108億元。
然而隨著華映2018年底宣布重整，在無法給付貨款的狀況下，中國華映科技也因而陷入虧損。中國華映科技遂依據當年的《承諾函》，向大陸福建省高級人民法院提起訴訟，要求支付業績補償款，追債金額最終提高至人民幣30.29億元，案件經大陸最高人民法院判決確定。
