賠15萬換緩刑！趁妻熟睡硬上還偷拍 噁人夫被離婚又挨告

記者楊忠翰／台南報導

台南市1名蔡姓人夫，3年前與妻子鬧離婚，卻趁她熟睡時硬上得逞，還偷錄下拍性愛過程，事後妻子在蔡男手機內發現性愛影片，憤而對丈夫提起告訴；一審法官依乘機性交罪判蔡男3年4月徒刑；蔡男不服提起上訴，並允諾賠償15萬元，順利與妻子達成和解，二審法官改判1年10月徒刑，緩刑3年。

檢警調查，2022年12月間，蔡男回到台南住家，瞥見妻子在房間內熟睡，他頓時色心大起，直接脫去對方衣褲性侵得逞，還拿手機錄下整個過程；事後妻子檢視蔡男手機後發現，裡面竟有兩人性愛影片，憤而提出離婚訴訟；至於乘機性交罪部分，家事法庭則函送台南地檢署告發，2人也在2024年5月間判准離婚。

蔡男辯稱，當時他的確與妻子發生性行為，但那是前妻喝完酒後，主動要求與他嘿咻；蔡妻表示，先前丈夫就有趁她睡眠時性交的習慣，當時兩人感情和睦，不算違反她的意願；但當時她們已經在鬧離婚，自己不想與對方發生性行為，丈夫卻還是這樣做，明顯違反她的性自主意願；一審法官依乘機性交罪判蔡男3年4月徒刑。

蔡男不服判決提起上訴，他不但改口認罪，還允諾賠償15萬元，順利與妻子達成和解，而且已履行完畢，妻子亦表示願意原諒蔡男；二審法官認為，蔡男一時失慮，致罹刑典，現已坦承犯行，尚有悔意，並與妻子達成和解，遂依乘機性交罪改判蔡男1年10月徒刑，緩刑3年，期間付保護管束，並接受2場法治教育。

