賣不下去還被軋上去！ 達人笑：散戶買到外資認錯

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台股歷經連續6個交易日遭外資大舉提款後，12日出現戲劇性反轉，在三大法人同步回補帶動下強勢反彈。根據證交所統計，外資單日買超286.9億元，終結連6賣；投信買超129.37億元，自營商買超89.42億元，三大法人全面加碼，市場罕見出現「全面翻多」格局。對此，投資達人「股海老牛」表示「散戶買到外資認錯！」

「股海老牛」12日在粉專指出，外資前6日狂賣近4733億元，若依過往經驗，市場早已陷入恐慌性殺盤，但台股不僅沒有崩跌，反而自低點強彈約1000點，讓外資最終選擇回頭「認錯回補」。

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他分析，過去外資長期主導台股資金流向，但近年市場結構已明顯改變。隨著台灣ETF規模快速擴張，投信持續被動買進成分股，形成穩定資金支撐，使外資即便大幅賣超，也難以撼動盤勢。

股海老牛直言，這種情況等同於外資發現「賣不下去、還被軋上去」，為避免績效落後，只能轉向追價回補。他形容，這並非單一力量對抗，而是散戶透過ETF長期累積的資金效應，形成「螞蟻搬大象」的市場奇蹟。

他也強調，近年台股波動加劇，但結構已不同以往，散戶透過定期定額與ETF布局，正逐步改變市場生態，「穩穩存、慢慢富」成為新投資主旋律。

（封面圖／東森新聞）

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