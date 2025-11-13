賣不到1萬不能回家？ 桃園庇護工場被爆「逼身障超時工作」勞動局要查了

桃園萬聖城活動，吸引不少民眾與攤商。讀者提供



萬聖節活動才剛結束，但疑似有身心障礙者遭到庇護工場壓榨。國民黨桃園市議員張碩芳今天（11／13）指出，桃園某庇護工場沒有生產線，店內販售糕餅都是從其他地方批來賣，還要身心障礙員工到離店數公里遠的人潮聚集地兜售商品，甚至單日業績未達1萬元不能回家。對此，桃園市勞動局表示，查證後「業績未達1萬元不能回家」是口誤，另外已要求提供完整的出勤紀錄，若情節嚴重可取消庇護工場之補助。

張碩芳今在議會質詢時爆料，有民眾投訴今年桃園萬聖城活動，有庇護工場學員在藝文特區賣烘焙食品，晚上7、8點還在工作，看到身障者一整天在高溫下長時間從事外展工作、缺乏輪替與休息，顯示部分工場在人力安排與安全管理上存在疏漏。

廣告 廣告

桃園市議員張碩芳爆料，稱一處庇護工場疑似壓榨身心障礙員工。翻攝張碩芳臉書

勞動局身障就業科長黃碩斌表示，這2位庇護工場學員分別於前年11月、今年7月到職，與庇護工場簽訂的勞動契約，工作時間是到晚上7點30分，但2人晚上7點30分過後還在工作，雖然學員可以加班，但必須符合勞基法規定，週一已經行文給該庇護工場於文到3日內提供這2位學員整年的出勤紀錄，來調查加班是否有異常情形；如有異常會依勞基法規定開罰。

黃碩斌也解釋，學員在外面販賣物品，依規定老師必須要陪同，最嚴重者可吊銷庇護工場許可證，庇護工場一年可獲得250萬元到350萬元補助將取消。黃碩斌表示，至於「賣不到1萬元不能回家」應該是口誤，老師為激勵學員才說「賣完才能回家」。

張碩芳強調，庇護工場是提供身心障礙者保護性工作環境的場所，目的在訓練他們未來有機會進入一般工作環境的職能，現在竟有庇護工場一方面領政府補助資源、一方面壓榨他們，市府應加強庇護工場查核機制，避免保護場所變成加害場所。

更多太報報導

吳亦凡驚傳死在獄中 「滿足不了大哥」死因3說法瘋傳！官方開鍘狂刪文

逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光

柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」