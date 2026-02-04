賣不動？小米明星車款SU7 Ultra 驚傳銷售團隊「解散」

曾被小米創辦人雷軍揚言要成為「地表最快四門車」的明星車款SU7 Ultra，驚傳銷售團隊解散，陸媒披露，該團隊1月底已正式解散，銷售權限下放至普通門市，團隊內部分人員離職，另有部分轉到其他職位。

小米SU7 Ultra。（圖／翻攝《網易》）

陸媒《大象新聞》報導，一名該團隊銷售人員證實，「現在這款車已不再設立專屬團隊，普通銷售也可以直接接待與成交。」該團隊此前要求應徵者具備豪華車或高性能車銷售經驗，月薪可達3萬人民幣（約13.6萬台幣），條件優渥。雷軍及高層還曾表示，團隊成員對產品理解深入，不少人甚至具備賽車駕駛經驗。

這項消息傳出後，引發業界關注，業界分析，SU7 Ultra定位為高性能純電轎車，目標客群小眾，這次調整旨在優化資源配置與門市效率。報導指出，SU7 Ultra是小米高端化策略核心產品，2025年2月上市，售價52.99萬人民幣（約241萬台幣），搭載三電機系統、最大馬力1548匹，零百加速僅1.98秒，最高時速350公里。

這款車上市初期銷量亮眼，開售10分鐘突破6900台，但下半年銷量明顯下滑，12月僅售45台。雷軍曾表示，SU7 Ultra目標是「地表最快四門量產車」，「性能比肩保時捷、科技緊追特斯拉、豪華媲美BBA」。

