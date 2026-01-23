賣中禁書、談敏感話題 日掀「自由經濟」

中國維權律師伍雷表示，「這樣的書在中國當然不能賣，但是非常有價值的書。」

從書架上拿起的，是在中國被禁止出版的書。旅居日本的維權律師伍雷，除了賣書，還舉辦演講、 沙龍，更自己當起YouTuber，大膽評論中國的內政外交和社會問題等敏感話題。

伍雷表示，「我們說通過YouTube來傳達自己的思想，來說對社會議題的看法，包括在日本做出版，包括我們在這裡做論壇，包括做一些文化活動，也包括演唱會、脫口秀，在日本好像我們自己就沒有紅線，我們什麼都可以討論，我們對自己不進行自我審查，這個非常重要。」

公視國際記者施勗皓在現場指出，「在東京這一處，由中國人打造的文化空間，他們會在這裡舉辦沙龍講座，或者是拍攝影音節目，甚至販售一些像這樣子在中國沒有辦法出版的書籍，因此也吸引了不少住在日本或是從世界各地前來旅遊的人，來到這裡聚集。」

在中國不能說、不能做的，在日本都可以。伍雷說看到很多人，舟車勞頓大老遠跑來東京，讓他非常感動。

伍雷說，「也有其實挺感動的，從大阪坐晚上的大巴，坐8個小時的大巴，第二天趕到我們這參加活動，有遊客的，也有住在日本的華人。」

還有中國歌手李志，作品在中國被禁播，但2024年他在日本5大城市舉辦演唱會，吸引許多中國觀眾，門票銷售一空。

像這樣為了追求自由，從娛樂 、交通、 住宿、 旅費，產生的商機，日本學者把它稱為「自由經濟」。

東京大學教授阿古智子表示，「日本不曉得為什麼，變成了對華人圈來說比較能自由活動的地方，因此很多人在這辦演唱會或舉行演講，很多事情都能做，只要有自由的話，就比較容易進行這些活動，市場也會跟著發展。」

居住在日本的中國人突破90萬大關。地緣關係 、民主體制，讓日本成為他們追求自由的重要據點之一，伴隨而來的經濟市場，也逐漸發展成形。