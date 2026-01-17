賣假學歷判88年！名人受害 南榮科大前校長遭通緝照片曝

已停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天（原名黃聰亮、黃天一）涉嫌販售哥斯大黎加假學歷，不過在判決出爐後，他卻不見人影，台南地檢署於去年12月12日對他發布通緝，時效到2065年，繳交的200萬元保證金也遭沒收。

南榮科技大學。（圖／資料照）

黃甫九天原為國立台北教育大學教授，2012年11月至2016年8月借調擔任南榮科大校長期間，利用校長及教評會主任委員身分，與妻子吳洛瑜等多位校內主管共謀對外宣稱，只要付費修課、遠距上課，甚至以工作經歷抵免學分，即可取得英培爾大學學士、碩士或博士學位，若再多付費用還能提早畢業。

判決書指出，黃男及妻子自2013年起透過外籍人士取得空白學位證書及成績單，並自行在上頭加油添醋，偽造國外假學歷供被害人申請學校任教或職場升等，結果有人拿著證書去申請學校或是機關時，這才被發現證書作假，決定報警處理，整起事件才東窗事發。

據悉，一共有64人受騙上當，且被害者不乏一些知名人士，像是新任台肥總經理陳右欣、台南市議會副議長林志展等等。

台南高分院更一審宣判，黃男涉犯貪污收賄5罪、詐欺48罪共53罪，未合併執行前刑期共88年6月，妻子吳洛瑜詐欺47罪逐罪加總23年6月，不過就在更一審判決出爐後，他卻人間蒸發，檢委託北檢代行拘提未到案，請求撤銷執行處分亦遭駁回，目前網站上已可搜到黃本人的通緝照。

黃甫九天通緝照。（圖／翻攝自高檢署通緝查詢系統）

