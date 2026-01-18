賣假學歷詐欺上千萬！南榮科大前校長通緝照曝光…網友笑「抓到才有鬼」

社會中心／洪正達報導

目前已停辦南榮科大前校長黃甫九天，涉嫌於在職期間販賣假學歷詐財獲利上千萬，案經台南高分院更一審判決後，黃甫九天涉犯53項罪名，刑期長達88年6個月，豈料黃男在判決出爐後不久後就潛逃，南檢隨即對發布通緝，並將通緝照片也曝光，不過根據相關資料指出，檢方掌握的照片與本人外貌差距相當大，讓網友調侃真的能抓到人？

據了解，黃甫九天（原名黃聰亮、黃天一）於2012年11月起到2016年7月間擔任南榮科大校長，卻利用自己校長權力與校教評主委身分，對外表示不用上課也不用寫論文，就能取得教育部認證哥斯大黎加英培爾大學的學位，而依學位高低分別為學士10萬元、碩士40萬元、博士70萬元等。

當時有人信以為真付錢取得學歷，再拿去升學或任教後，才被主管機關告知是假學歷，其中受害者遍布政商界，而此案受害者眾多，從2016年9月地院進行首次審理，直到2024年3月台南高分院更一審判決前，已查出64人受害，再加上收賄、詐欺等53罪等，刑期總計共88年6個月，但自此音訊全無，直到2025年12月12日檢方對其他不通緝，且時效到2065年，並將其繳交的200萬保證金沒收。

只不過有眼尖的網友發現，南檢發布的通緝照與黃甫九天本人的近照差距相當巨大，只見通緝照皮膚白皙，又有瓜子臉及尖下巴，但近照卻是肉眼可見的老態，紛紛調侃「這樣真的抓得到！？」、「從照片開始詐你」、「這是哪時才能抓到本人呢？發這年輕時的照片，真的有在辦案嗎？」據悉，該張通緝照片可能是2006年辦理身分證留下的存檔照片，至今已過20年，讓人不禁莞爾。

