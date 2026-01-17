賣假學歷遭判88年！南榮科大前校長落跑遭通緝、200萬保釋金沒收

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

已停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天，涉嫌長年販賣國外大學假學歷，遭法院重判。然而，一審判決出爐後，黃男卻未依規定到案報到，形同人間蒸發，台南地檢署已於去年12月12日對其發布通緝令，並沒收其先前繳交的200萬元保證金。

已停辦的南榮科技大學前校長黃甫九天涉嫌販賣國外假學歷遭重判，一審宣判後卻不見人影，因此遭檢方通緝。（圖/翻攝自google maps）

判決指出，黃甫九天於2012年至2016年間，從國立台北教育大學借調至南榮科大擔任校長期間，夥同妻子及校內主管，對外宣稱只要繳交學費修課，甚至可用「工作經驗抵免」，即可取得所謂的「英培爾大學」學位，還能加價提前畢業，吸引不少人上門。

法院查明，黃男夫妻透過管道取得空白學位證書與成績單，再依被害人需求隨意填寫，製作出假學歷與假成績單供人使用。部分被害人持假學歷申請學校或求職時遭查出造假，整起事件才因此曝光。

據了解，前後共有64人受害，其中不乏知名人士，包括新任台肥總經理陳右欣、台南市議會副議長林志展等人。台南高等法院更一審認定，黃甫九天涉犯貪汙收賄5罪、詐欺48罪，合併執行刑期高達88年6月；其妻吳女則因詐欺47罪，被判23年6月。不過，就在判決宣示後，黃男卻未再露面，檢方依法發布通緝，目前其資料已可在高檢署通緝查詢系統中查詢。

黃男通緝資訊。（圖/翻攝自高檢署通緝查詢網站）

