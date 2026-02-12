賣假虛擬貨幣儲值卡騙6千萬 南投檢警破詐團

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投警方查獲詐騙集團假冒虛擬貨幣交易所，造假虛擬貨幣儲值卡、交易軟體、交易及持有紀錄等，誘騙民眾投資，清查20多人受騙、金額6000多萬元，全案已依涉犯詐欺罪等起訴。

南投縣政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，先前破獲假冒虛擬貨幣儲值卡詐騙案，詐騙集團假冒國外虛擬貨幣交易所，發行不實的虛擬貨幣儲值卡，誘騙民眾投資購買，並要求被害人下載集團假造的軟體，再以詐團預設帳號、密碼登入，營造出成功購買並持有虛擬貨幣假象，實際上所有交易畫面都是偽造。

刑事警察大隊表示，專案小組進一步比對被害人報案資料，分析車手取款地點，與轄區草屯分局共同執行多次阻詐、埋伏勤務，查獲李姓犯嫌正販售假冒交易所名義的虛擬貨幣儲值卡，當場查扣交易所得、假儲值卡及工作用手機等證物，後續向上溯源追查。

刑警大隊表示，蒐證成熟後報請南投地方檢察署檢察官張姿倩指揮偵辦，並向南投地方法院聲請搜索票，執行2次搜索查獲36歲劉姓金主為首共9名犯嫌，並查扣筆電、4部手機、現金新台幣354萬4700元等，全案於去年12月依涉犯刑法詐欺罪、銀行法、洗錢防制法起訴。

警方清查20多人受騙，詐騙金額6000多萬元。南投縣警察局長謝宗宏說，此案為全國首件利用假冒虛擬貨幣儲值卡進行詐騙，詐騙集團鎖定民眾不熟虛擬貨幣操作的弱點，騙稱高獲利名義詐財，呼籲民眾投資應循正常管道，投資新興產業務必審慎評估。（編輯：李淑華）1150212