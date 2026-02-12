賣假虛擬貨幣儲值卡 南投警抓詐團 (圖)

其他人也在看
新北三重驚傳街頭驚魂 假幣商車手搶510萬南下逃逸
新北市三重10日傍晚驚傳鉅額搶奪案。一名53歲婦人誤信虛擬貨幣投資，與假冒幣商的詐騙集團相約面交，卻在交易過程中遭對方強行搶走現金。三重警分局獲報後立即成立專案小組，運用監視器與科技偵查掌握逃逸動線，短短5小時內即跨轄在雲林縣斗六市將2名犯嫌緝捕到案，並起獲部分贓款。
賣假虛擬貨幣儲值卡騙6千萬 南投檢警破詐團
（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投警方查獲詐騙集團假冒虛擬貨幣交易所，造假虛擬貨幣儲值卡、交易軟體、交易及持有紀錄等，誘騙民眾投資，清查20多人受騙、金額6000多萬元，全案已依涉犯詐欺罪等起訴。
台南蜜棗空運新加坡高端市場 「新台灣館」開市即完售
台南優質蜜棗成功拓展新加坡高端水果市場，憑藉產地優勢與穩定品質管理，已連續4週以空運方式出口新加坡，展現強勁市場需求。產品透過「新台灣館」進駐當地指標性高端百貨大葉高島屋，上架後銷況熱烈，每週銷售量突破800公斤，開市後迅速售罄，成為消費者爭相選購的人氣水果。
公園變賭場！前鎮警「喬裝」查緝 20賭客辯路過仍遭送辦
農曆春節將至，卻有多名賭客為了在年前「拚手氣賺紅包」，將公園當成賭博場所聚賭。前鎮分局接獲檢舉後展開蒐證，於2月11日查獲20人公然聚賭，查扣賭具及賭資新臺幣31萬9,900元，全案依違反《刑法》賭博罪嫌移送法辦。
濃煙火舌狂竄出！高雄鳥松鐵皮屋深夜惡火 獨居屋主急逃生
高雄市消防局於凌晨兩時許接獲民眾報案，指稱鳥松區中正路一處鐵皮二樓平房發生火警，現場火舌竄出、濃煙密布，火勢相當猛烈。所幸獨自在家的屋主及時察覺異狀逃出，並未受傷。
抽中iPhone竟是詐騙！瑞芳警神速攔截包裹 追回民眾提款卡
網路抽獎抽中iPhone竟是掉入詐騙陷阱！新北市瑞芳警分局雙溪分駐所昨日成功攔截一起「假抽獎真騙卡」詐騙案。一名女子誤信社群平台Threads上的抽獎資訊，依詐騙集團指示將2張提款卡寄出，所幸警員蔡孟芳獲報後，馬上聯繫物流公司成功攔截包裹，追回蔡女被騙走的2張提款卡。
立法院多次肢體衝突 10立委遭訴、4立委不起訴
（中央社記者林長順台北12日電）立法院113年、114年發生多起肢體衝突，多名立委互控傷害。北檢今天偵結依傷害等罪起訴立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、林淑芬、林楚茵、王鴻薇、陳玉珍、柯建銘。
三重機車追撞零件噴滿地 女騎士殞命
新北市邱姓女子今天凌晨騎車途經三重區河邊北街，不慎撞擊前面方姓男子騎乘的機車，造成邱女當場失去生命徵象，到院仍不治，遭撞的方男及乘客謝女逃過一劫，但手腳多處擦挫傷，至於車禍原因，警方仍待擴大調閱監視器，進一步調查釐清。新北市警三重分局調查，這起車禍發生在今天凌晨0時許，三重區河邊北街102號，肇事騎
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
立院大亂鬥 北檢一口氣起訴陳玉珍等10名藍綠立委
立法院自前年起陸續審議《立法院職權行使法》修正案，以及「反廢死、反戒嚴」兩項公投案，審議過程中朝野立委多次爆發激烈衝突，前後共發生8次肢體與言語對峙事件。期間不僅出現口角
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
她揭高金素梅去中國收人民幣1億元捐款 還認賊作父公然說：我們習近平
台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，引發關注，民進黨台北市議員林亮君說，有沒有違法，交給司法調查。但她指出，高金素梅認賊作父，2024年在立院質詢，公然脫口「我們習近平」，敵我不分。
高金素梅輸入中國製快篩不單純？醫對比小吃店拿16億標案：救人卻被抓貪污
春節倒數，台北地檢署（北檢）10日一早指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談被控涉嫌詐領助理費、非法輸入快篩等案的無黨籍立委高金素梅到案，為政壇投下震撼彈；案件最新，高金素梅於今（11）日凌晨已離開北檢。醫師蘇一峰對此在臉書砲轟「司法雙標」，表示高金素梅募集快篩給民眾使用，卻要被抓成貪污，反觀綠營吃的滿嘴油卻沒事。 高金素梅及助理張俊傑等人涉嫌以人頭詐領助......
無良母讓幼子長期吸「二手安」 兒子畫圖讓母認罪判刑
南投縣林姓女子長期施用安非他命、海洛因，生子後持續在兒子面前吸食和注射，幼子長時間吸入安非他命二手煙霧，發燒送醫被驗出毒品反應陽性，林女否認在兒子面前吸安，惟男童畫出吸食器和針筒，南投地院法官認為，男童因身歷其境印象很深，才會描繪，將林女依妨害幼童發育罪名判處8月徒刑。
賈永婕突訪「林宅血案現場」嘆：很難想像！「案發地下室畫面曝」仍留痕跡
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。
朝野大亂鬥偵結！10大咖立委全遭起訴
北檢偵辦立法院多起肢體衝突案件，歷經近一年調查，今(12)日偵結起訴十名立委，創下檢方偵辦國會衝突案起訴最多立委紀錄。起訴人選包括民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及民進黨立委林淑芬、林楚茵。另有國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯四人獲不起訴處分。
慶盧秀燕當選也報公帳！吃米其林、高檔鐵板燒 台中前局長涉貪認罪
台中市政府前局長吳存金，被查出在地政局長任內，以家庭聚餐單據，詐領首長特別費共計新台幣6萬8679元，涉貪起訴後11日首度開庭，她認罪，請求法院減刑並給予緩刑機會。庭後吳存金拿著包遮臉，告訴採訪記者：「請不要為難我。」