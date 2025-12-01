賣出逾九成恐吃下肚! 全聯鯛魚排檢出"動物用藥超標"

南部中心／綜合報導

全聯販售的一款台灣鯛魚排，被高雄市府驗出動物用藥超標，要求超市全台下架，不過這款鯛魚排在高雄已經賣出超過九成，恐怕有不少已經被消費者吃下肚。衛生局追查發現，鯛魚排上游廠商來自雲林縣，當地衛生局也已經到業者的魚池稽查。

超市這款「台灣鯛魚排」藥檢超標！ 賣破四千包恐早被消費者吃下肚

高雄全聯從雲林進貨4千多包台灣鯛魚排，已經賣出9成。（圖／民視新聞）

台灣鯛魚片，放入火鍋中，鮮嫩細緻的肉質，不少人都愛，用來做成清蒸料理，同樣鮮甜美味，不過近日高雄市府抽驗市售的鯛魚排，卻查出用藥超標。就是這款在全聯販售的台灣鯛魚排，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，必須下架。超市架上還有好幾款鯛魚片，有的持續銷售中，但被檢出的這一款，都已經下架。高雄市衛生局追查台灣鯛魚排來源，發現上游來自雲林縣。但是在高雄全聯各分店，總共進貨4488包，但有4080包都已經賣出，恐怕已經被消費者吃下肚。高雄市衛生局食品衛生科技正鄭慧君：「立即辦理該批違規產品下架回收，並主動通知消費者，該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。」

恩氟喹啉羧酸是一種廣效性殺菌劑，過量攝取可能中毒。（圖／民視新聞）

鯛魚片驗出的這種恩氟喹啉羧酸，是一種廣效性殺菌劑，能治療魚類疾病，但未核准使用於水產品中，吃下太多會有中毒症狀，包括嗜睡、全身痙攣、呼吸困難等等。至於鯛魚排來源位在雲林縣東勢鄉，當地已經到業者的魚池訪視及抽驗。雲林縣衛生局食品衛生科科長林小玲：「第一時間9月1號的時候他們就有採樣，結果報告出來，該品項的動物用藥是未檢出的。」業者提供近期自主檢驗紀錄，用藥未檢出，但為何到了高雄，卻驗出動物用藥，衛生局還要持續追查，如果有違法，將嚴格查辦。

