賣北京房子+直播賣茶具 李亞鵬：5000萬債務還清了

曾是娛樂圈金童的李亞鵬，近年因創業失敗深陷債務泥沼。2025年末的一場直播裡，李亞鵬穿著簡單、身後堆滿茶具禮盒。靠賣北京房子和直播賣茶具，他將麗江項目欠下的5000萬債務(人民幣，下同，約714萬美元)結清。當他對著鏡頭平靜的講出「錢都還完了」後，直播間彈幕瞬間被網友留言「不容易」刷屏。

綜合媒體報導，李亞鵬早年憑「北京深秋的故事」暴紅，而他與天后王菲的一段婚姻更是令粉絲難忘。

李亞鵬其後轉戰商界，2012年投資麗江雪山藝術小鎮等項目，卻因項目爛尾欠債。合作方泰和友聯注資6000萬元(約857萬美元)，約定3年開發期滿返還4000萬元固定收益；2015年項目到期，小鎮商鋪空置率高達70%，4000萬元收益遙遙無期。李亞鵬與兄長簽署「承諾函」個人擔保，扛債長達7年；官司歷經6次後，2022年終審敗訴，本息滾至約5000萬元。

他名下順義約500平方米四合院遭查封拍賣，據傳王菲舊居別墅亦面臨壓力，最終售出北京朝陽區、海淀區兩套房產，湊得約2000萬元周轉資金。

李亞鵬從500平方米別墅遷至約90平方米出租屋，一年節省約260萬元租金。直播帶貨時，他細述茶具工藝與茶葉產區，據悉佣金分配為50%上繳法院、30%團隊、20%家用。前妻海哈金喜曾分享經濟拮据生活，大女兒李嫣也曾拍短片助銷，單場成交逾2300萬元，一家齊力還債。

