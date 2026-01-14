賣北韓畫作涉「資恐」！中國男辯「只賺3成價差」二審求緩刑

中國籍殷姓男子涉引進「北韓萬壽臺創作社」畫作販售。（路透社）

中國籍男子殷長亮被控透過中間人進口北韓「萬壽臺創作社」畫作，並在台高價轉售牟利，一審遭依《資恐防制法》判刑1年、併科罰金新台幣120萬元。二審高等法院今（14日）開庭審理，殷男於庭上認罪，強調無資助恐怖活動主觀犯意，請求法院給予緩刑；二審諭知全案於2月4日宣判。

位於平壤的「萬壽臺創作社」是北韓規模最大、藝術水準最高的美術創作基地，由於涉及為北韓政權服務，聯合國安理會自2017年起將其列入制裁名單，法務部也公告制裁，告知民眾不得提供該創作社任何形式的財物或利益。

檢調偵辦發現，殷男透過中國合作業者，低價取得該社畫作後，再於台灣高價販售，涉嫌間接提供財物給受制裁對象，因此依法起訴。一審依《資恐防制法》判刑1年、併科罰金新台幣120萬元。

殷男上訴二審，在庭訊時辯稱，自己操作模式為「買空賣空」賺取約30%價差，雖有獲利但絕非蓄意資恐。他解釋，母親早年嫁來台灣並在高雄鼓山開設「長亮畫廊」，他因探親及照顧母親頻繁來台，母子均熱愛藝術，且自己不懂韓文，也不清楚畫作證書內容及聯合國制裁禁令，部分畫作甚至僅是自用收藏，且接觸北韓管道僅限於報名旅遊行程。

辯護律師指出，殷男行為屬「間接」提供財物，相較於直接販售石油等戰略物資給北韓，惡性較低，盼法院考量其動機單純。檢方則強調，殷男行為已違反《資恐防制法》，不僅影響國家形象，更可能引發國際制裁風險；但考量被告於二審已坦承犯罪，建請法院審酌其犯後態度，量處適當刑罰。本案辯論終結，定2月4日宣判。





